納粹集中營倖存者 96歲烏克蘭老人被俄軍炸死

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高齡96歲的烏克蘭籍納粹集中營倖存者羅曼欽科（圖）近日不幸在俄軍戰火中身亡。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）

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（中央社記者林育立柏林21日專電）一位高齡96歲的烏克蘭籍納粹集中營倖存者，近日不幸在俄軍戰火中身亡，烏克蘭總統親信葉爾馬克（Andriy Yermak）斥責這就是俄羅斯所說的「去納粹化」。

德國布亨瓦特（Buchenwald）集中營紀念館今天證實，96歲的集中營倖存者羅曼欽科（Borys Romanchenko），18日因在哈爾科夫（Kharkiv）的公寓住處被俄軍砲擊不幸身亡，「我們對他的暴力死亡感到震驚」。

羅曼欽科1926年生，1942年被納粹逮捕，先在礦場當奴工，逃亡後被抓到集中營，先後熬過布亨瓦特、皮尼木恩德（Peenemünde）、多拉（Dora）、伯根-伯爾森（Bergen-Belsen）等4個位於今日德國中部和北部的集中營。

1990年代，羅曼欽科開始以集中營倖存者的身分定期回德國參加座談活動，見證納粹暴行。

羅曼欽科之死引起烏克蘭人的憤怒，總統辦公室主任葉爾馬克斥責，這就是俄羅斯所說的「去納粹化」行動，全世界都看到俄國的殘暴。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵的說詞包括為烏克蘭「去納粹化」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）指俄軍殺害羅曼欽科是難以言喻的罪行，「他從希特勒倖存，被蒲亭謀殺」。（編輯：郭中翰）1110322