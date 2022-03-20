俄軍再射極音速飛彈 澤倫斯基控俄國在馬立波犯恐怖罪行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為馬立波被俄軍轟炸後的俯瞰照。（圖取自facebook.com/DPSUkraine）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖罪行」。馬立波一所藝術學校遭到俄羅斯軍隊轟炸，該市市議會今天表示，當時約有400名居民在該校避難，恐遭活埋。俄軍再次發射極音速飛彈攻擊烏克蘭境內目標。

●傳俄帶走馬立波數千居民 烏克蘭總統：恐怖罪行

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖罪行」；同時，地方當局說，有數千名居民被強行帶到俄羅斯。

馬立波（Mariupol）市議會昨晚在通訊軟體Telegram發布聲明指出，過去這一週，有數千名馬立波居民被帶至俄羅斯境內。

路透社未能立即獨立證實這項說法。

俄羅斯新聞媒體報導，最近幾天多輛巴士從亞速海（Sea of Azov）戰略港市馬立波，載走數以百計莫斯科所謂的難民前往俄羅斯。

根據烏克蘭地方當局說法，大約40萬人被困在馬立波兩個多星期，俄軍猛烈轟炸造成當地斷電、斷水也沒有暖氣。

救難人員仍在馬立波一座戲劇院搜尋倖存者。地方當局指稱，戲劇院在16日遭到俄羅斯空襲重創；俄國則否認攻擊這座戲劇院或以平民為目標。

俄羅斯國防部18日表示，俄軍加強控制馬立波市周圍地區，並已進入市中心。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在晚間廣播談話中說，馬立波圍城一事將以「戰爭犯罪被寫進歷史」。

他說：「對一個和平城市做出如此行徑…就是一種恐怖行為，未來幾世紀都不會被遺忘。」

不過，他說，與俄國和談仍有必要，儘管和談「並不容易也不愉快」。

進逼烏克蘭首都基輔（Kyiv）的大批俄羅斯部隊已在市郊停下來。

英國駐美國武官表示，英國情報單位相信，俄國對於烏克蘭頑強抵抗也感訝異，目前俄方正「尋求消耗戰略」。

馬立波有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）

●俄軍轟炸馬立波藝術學校 400避難居民恐遭活埋

被圍困的烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol），當地一所藝術學校遭到俄羅斯軍隊轟炸，該市市議會今天表示，當時約有400名居民在該校避難。

路透社報導，該市市議會稱，學校建築物被摧毀，瓦礫堆下有受害者，不過19日發生的這次攻擊，確實的傷亡數字尚無法得知。

路透社無法獨立核實這項說法。

●俄再以極音速飛彈攻烏克蘭 並從海上射巡弋飛彈

俄羅斯今天表示，俄軍再次發射極音速飛彈（hypersonic missiles）攻擊烏克蘭境內目標，摧毀烏國南部一個燃料儲存設施，並在黑海和裏海的軍艦發射了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事基礎設施。

法新社報導，俄羅斯國防部表示：「配備極音速飛彈的「匕首」（Kinzhal）飛彈系統，摧毀位在尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近一處烏克蘭武裝部隊的燃料和潤滑油大型儲存地點。」

俄羅斯國防部還宣稱，俄軍從海上發射飛彈，攻擊烏克蘭北部奧夫魯契（Ovruch）一處訓練中心，擊斃100多名烏克蘭特種部隊成員和「外國傭兵」。

路透社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，俄軍是從克里米亞空域，發射匕首極音速飛彈。他還表示，俄軍在黑海和裏海的軍艦發射了「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事基礎設施。

科納申科夫說：「從黑海海域發射的口徑巡弋飛彈，是針對涅任（Nizhyn）一間工廠，該工廠負責修復戰鬥中受損的烏克蘭裝甲車。」

莫斯科18日曾宣布，俄軍發射匕首極音速飛彈，摧毀烏克蘭西部一個軍火庫，這是俄軍首次於實戰中使用這款新一代武器。

●烏克蘭稱西部恐遭攻擊 不知來自俄國或白俄軍方

烏克蘭宣稱，西部的伏林州（Volyn）很有可能遭到來自白俄羅斯的攻擊。目前並不清楚攻擊威脅是來自俄羅斯部隊還是白俄羅斯軍方。土耳其則表示，俄羅斯和烏克蘭在一些「關鍵」議題上正越來越接近達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室今天援引軍方消息稱，伏林州很有可能受到來自白俄羅斯的攻擊。

儘管烏國西部靠近波蘭邊境的亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地上周遭到飛彈襲擊，但俄羅斯入侵行動迄今主要集中在烏克蘭北部、南部和東部地區。

烏克蘭所稱沃林受攻擊的威脅，是來自俄羅斯部隊還是白俄羅斯軍方，目前並不清楚，白俄羅斯軍方至今仍未公開承諾出兵支持俄羅斯。

另一方面，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天告訴土國「自由日報」（Hurriyet Daily News），俄羅斯和烏克蘭在「關鍵」議題上正越來越接近達成協議，在一些問題上也幾乎取得共識。

卡夫索格魯還表示，如果雙方在為達成協議已取得的進展上不退卻，他對停火抱有希望。

●俄軍圍攻馬立波 歐洲數一數二大型重要煉鋼廠重創

烏克蘭官員20日表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭港市馬立波圍城攻擊不斷。（中央社製圖）

官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭港市馬立波（Mariupol）圍城攻擊不斷，導致歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal嚴重受損。

烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）推文寫道：「歐洲最大的煉鋼廠之一毀了，烏克蘭經濟損失相當巨大，環境遭到破壞。」

瓦西蓮科貼了段廠房爆炸，建築物燃起濃濃灰黑煙塵的影片。

她的同事塔魯塔（Serhiy Taruta）在臉書寫道，俄軍「可說毀了這座工廠」。

Azovstal高階主管史基提希維里（Enver Tskitishvili）在Telegram寫道： 「我們會回到這座城市，重建並振興這家企業」。

史基提希維里說，俄軍2月24日展開入侵時，工廠即已採取措施，減少萬一遭受攻擊時對環境的傷害。

他寫道：「焦爐群不會對居民生命構成危險，我們也已正確關閉了高爐。」

Azovstal隸屬烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）旗下Metinvest集團。戰前被視為親俄的赫米托夫（Rinat Akhmetov），在戰事爆發後指控俄軍觸犯「針對烏克蘭人的人道罪行」。

●反對派人士：俄政治變革因侵烏加速 政權終將更迭

俄羅斯入侵烏克蘭造成慘重傷亡，俄國反對派人士卡拉姆扎說，過去西方領袖姑息蒲亭打壓民主，也得為現況負責，但蒲亭4週來的行徑已加速俄國政治變革，可能終將造成政權更迭。

蒲亭（Vladimir Putin）控制俄羅斯政壇長達22年，不吝批評蒲亭的俄國反對派政治人物卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），曾兩度遭人下毒。他向美國有線電視新聞網（CNN）說明俄國何以走到今天的地步，以及烏克蘭戰事持續可能如何導致俄國政權更迭。

卡拉姆扎指出，蒲亭2000年掌權時恢復使用蘇聯國歌旋律，由此即可窺知他本質上是怎樣的人。他上任之初竭力打壓民主和公民社會，讓1990年代俄國享有的不完美民主，轉變成今日完美的獨裁政權，還關押、謀殺反對派。

俄國異議人士過去22年來不斷試圖告訴世界蒲亭的本質，西方領袖卻持續邀他出席各種峰會，試圖找到與他交涉的方法，終究導致今天的局面：歐洲中心發生大規模戰爭，出現戰爭罪行。

卡拉姆扎說：「面對蒲亭先生走回頭路，不只是多年來選擇沉默的俄國人有錯，選擇漠視蒲亭摧毀俄國民主的西方領袖也有很大的責任。」

不過卡拉姆扎也指出，蒲亭已面臨諸多麻煩，年輕世代帶來的問題尤甚，人們早已看膩電視上22年來都是同一張臉。他強調「只有俄國的俄國人能影響政治變革」，而且變革終將發生，「蒲亭過去4週對烏克蘭的侵略，確實加速這一類進程」。

●英相：蒲亭怕烏克蘭民主影響俄國 先下手防堵革命

英國首相強生今天在保守黨會議上表示，俄羅斯總統蒲亭對於國內出現革命的想像感到「十分恐慌」，擔心烏克蘭的民主和自由會影響到俄國，因此先下手為強。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強生（Boris Johnson）表示：「為何他決定入侵這個十分無辜的國家？他並不是真的認為烏克蘭短期內會加入北大西洋公約組織（NATO），他很清楚沒有在烏克蘭領土上部署飛彈的計畫。」

強生說，蒲亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭的新聞自由、選舉自由、民主和開放市場感到害怕，「他一直很怕烏克蘭模式對他和俄羅斯造成影響」。

「而他對於莫斯科可能會爆發所謂的『顏色革命』感到十分恐慌，這就是他為何會如此殘酷地想要撲滅烏克蘭的自由之火。」

●俄軍在烏克蘭暴行日增 英相籲中國譴責俄羅斯

英國首相強生（Boris Johnson）今天呼籲中國加入西方國家的行列，一同譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

法新社報導，強生告訴「星期日泰晤士報」（Sunday Times）：「隨著時間推進，俄羅斯的暴行數量增加，我認為不管是主動或被動縱容（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）侵略的人，處境都漸漸艱難，政治上也很難堪。」

強生表示，還沒出聲譴責蒲亭的國家現在面臨「極大兩難」，「我想你會開始看到北京方面有點改變主意」。

在最新空襲又導致數十人身亡後，烏克蘭昨天呼籲中國譴責「俄國的野蠻行徑」。烏克蘭與美國都關切中國可能軍援俄國，或是幫助莫斯科當局規避西方制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）已警告中國國家主席習近平支持俄國將面臨「後果」，但北京迄今尚無批評俄國入侵的跡象。

●中國提供棉被防潮墊 烏克蘭副總理：我們要武器

中央社記者前進美軍位於波蘭熱舒夫基地、烏克蘭盟友補給武器及物資轉運站。中央社記者陳韻聿熱舒夫攝 111年3月18日

烏克蘭副總理韋列舒克不滿中國外交部發言人日前稱美國向烏克蘭提供致命性武器、有增加平民死亡隱憂。她說，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。

中國外交部發言人趙立堅18日在例行記者會上答問時表示，烏克蘭衝突發生以來，「中方一直以實際行動致力於勸和促談」，並說「中方向烏克蘭方面提供的，是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器」。

對此，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）隔天在個人臉書（Facebook）帳號發文說：「中國外交部近來發言反對美國提供武器給烏克蘭，據稱是擔心這類補給會增加平民死傷。」

她說：「中國外交部稱，烏克蘭更需要的是食品、睡袋、棉被和防潮墊。」

「身為烏克蘭政府的一員，以下是我想對中國友人所說的話：這絕非認真處理事情的態度，不是受人尊敬大國所應為！」

她接著說：「你在說什麼棉被？俄羅斯人正在轟炸我們各城的住宅區。我們需要防空系統來封鎖我們人民上方的空域。你在說什麼防潮墊？」

「我會建議，既然我們上星期把160名中國學生撤出俄軍火線，中國外交部不如去問問他們的意見。」

「我們不需要棉被跟墊子。我們需要武器來捍衛我們的家園。」

「我們同時呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭各城住宅區的人！」

●西方制裁俄國市井小民有感 麥當勞關了白糖沒了

影片來源：PBS NewsHour

俄羅斯入侵烏克蘭招致西方廣泛制裁，跨國企業紛紛出走，市井小民已經開始感受到影響：麥當勞沒得吃，白糖沒得買，國際航線一位難求，就連紙鈔都被領光光。

美國公共電視網（PBS）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，引發西方制裁並掀起一波跨國企業出走潮，迄今已有超過400個品牌撤出俄國市場，速度之快，部分品牌門市連櫥窗都還來不及撤就拉下鐵門。

當然，俄國自家連鎖店生意欣欣向榮，貨架上還有外國品牌的化妝品，萬事達卡（MasterCard）和Visa卡也都還能刷，只是這一切沒有人知道能持續多久。

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）也暫關門市。麥當勞深受俄國民眾喜愛，深夜11時15分還看得到大批不捨的饕客排隊搶買最後一頓快樂餐。

1990年蘇聯還未解體時，麥當勞在莫斯科開設當地第一家門市，吸引3萬人排隊嘗鮮；32年後卻要暫別俄國市場，847家分店關閉將影響約6萬人的工作。PBS報導說，很難想像這一切都是因為烏克蘭。

PBS報導指出，俄羅斯目前的窘境，過去也曾發生過。1998年，盧布1個月內貶值超過2/3，通膨率破80%，俄羅斯聯邦第一任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）1年後黯然下台；此後俄國歷經10多年經濟蓬勃發展，2014年，蒲亭出兵併吞克里米亞，盧布再次崩跌。

俄羅斯經濟部上星期公布，截至3月11日當週，俄羅斯通膨年率攀至12.54%，創下2015年底來新高。經濟專家說，俄國恐邁入蘇聯式通膨，也就是物價沒漲，但架上商品卻一一消失。

PBS直擊，莫斯科有間超市架上已連續兩天沒有白糖。而社群媒體流傳的影片顯示，對蘇聯時期苦日子仍記憶猶新的老太太們搶買白糖。報導說，白糖價格過去1週已經漲了13%。

不只是民生物資，制裁影響下，即便俄羅斯央行決議基準利率升至20%，民眾仍爭先恐後領取現鈔，莫斯科市中心有間銀行現鈔已被提領一空，只能建議民眾下午再回來碰運氣。

西方的制裁也導致俄國人出國困難重重。俄羅斯航空公司（Aeroflot）國際航線一律暫時停飛，其他出境的國際航班也很有限。目前俄國民眾還是可以飛以色列、土耳其、阿拉伯聯合大公國和印度等地，但美國和幾乎所有歐洲國家都對俄國飛機關閉領空。

居住在倫敦的經濟學家莫夫欽（Andrey Movchan）認為，儘管西方的全面性制裁可能導致俄羅斯60%的工業園區停工，但政治上來說，他並不認為制裁會起多大效果。（譯者：陳政一）1110320