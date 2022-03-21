飛彈攻擊時正在餵奶 烏克蘭母親緊抱嬰兒滿臉血

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烏克蘭27歲婦女奧嘉抱著嬰兒餵奶時，住宅遭俄軍飛彈攻擊，整個房間玻璃都被炸碎。奧嘉的頭部和身體有多處割傷正接受治療，嬰兒除了擦傷沒有大礙。（路透社）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭27歲婦女奧嘉在基輔的住宅遭俄軍飛彈攻擊，整個房間玻璃都給炸碎，當時餵奶的她緊抱嬰兒，看到孩子渾身是血時驚駭不已，回神後才知道是自己的血流到孩子身上。

路透社報導，奧嘉（Olga）坐在基輔的奧馬迪特兒童醫院（Okhmatdyt Children's Hospital）病床上說：「我頭部受傷，鮮血汩汩流出，流到我的孩子身上。」

「我一開始以為是她流血。」

奧嘉說她以為孩子受傷而尖叫，直到她的先生迪米特羅（Dmytro）告訴她是她自己而不是孩子的血，她才鬆了一口氣。

頭部包著繃帶、上身滿是割傷的奧嘉，懷裡抱著6週大女兒維多利亞（Victoria）的照片在社群媒體引發關注，這張照片道盡俄羅斯入侵烏克蘭期間平民所付出的沉重代價。

當飛彈攻擊時，奧嘉已醒來餵母乳，並用毯子裹住孩子保暖。

奧嘉的頭部和身體有多處割傷正接受治療，但嬰兒除了擦傷和一些瘀傷外，沒有大礙。

她說：「我想是這條毯子及時包裹住寶寶發揮了作用，此外，迪米特羅也一躍而起保護住我們。」

烏克蘭當局表示，自俄羅斯2月24日展開所謂的「特殊軍事行動」以來，烏克蘭首都基輔至少有60名平民喪生，俄軍對平民住宅發動數起飛彈攻擊，造成多人罹難。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110321