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基輔市長：俄軍砲轟市區購物中心 至少一死

2022/3/21 09:58（3/21 10:15 更新）
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俄羅斯軍隊20日晚間砲轟市區一處購物中心，造成至少一人喪生。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
俄羅斯軍隊20日晚間砲轟市區一處購物中心，造成至少一人喪生。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔（Kyiv）市長科里契科表示，俄羅斯軍隊今晚砲轟市區一處購物中心，造成至少一人喪生。

法新社報導，攻擊當時，轟然一聲巨響震撼整個市區，Retroville購物中心斷壁殘垣中，可見多處火光熊熊燃燒。

科里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram表示，目前為止至少一人死亡。

緊急服務部門在社群網站臉書（Facebook）表示，在市區西北部波迪斯基區（Podilsky），「敵人砲轟」引發購物中心數個樓層的大火，並有幾輛車起火燃燒。

緊急部門發布的監視畫面顯示，一巨型爆炸產生蕈狀雲，接著是連串的小型爆炸。其他錄影畫面則顯示，消防人員從扭曲殘骸中拉出至少一人，全身覆蓋著瓦礫灰塵。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110321

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