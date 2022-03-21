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聯合國：俄羅斯入侵以來 烏克蘭千萬人逃離家園

2022/3/21 10:07
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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）主管今天表示，自俄羅斯發動入侵以來，烏克蘭已有1000萬人逃離自己的家園，相當於烏國逾1/4人口。

聯合國難民署指出，其中近340萬人逃往鄰近各國，絕大多數逃往波蘭邊界。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，在世界各地發動戰爭者要負的責任之一，就是讓被迫顛沛流離的百姓遭受苦難；他暗指俄羅斯。

他說：「烏克蘭境內的戰爭是如此具毀滅性，以致1000萬人逃離家園，不是在國內流離失所，就是流亡海外當難民。」

聯合國難民署今天表示，俄國2月24日入侵烏克蘭迄今，已有338萬9044名烏克蘭人越過邊境逃亡。

從昨天更新數據以來，又有6萬352人加入出走行列，人數與前一天相當。

逃亡的民眾約9成都是婦孺，烏克蘭18歲至60歲的男子皆符合受徵召當兵資格，不能離境。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，逃亡海外的烏克蘭人中有超過150萬人為孩童，並警告說，這些兒童所面臨人口販運和剝削利用的風險「真實存在，且正在加劇」。

國際移民組織（IOM）也表示，截至16日為止，烏克蘭境內已有16萬2000名第3國公民逃往鄰近國家。

法新社報導，數百萬計民眾目前雖已逃離家園，但仍滯留烏克蘭境內。

根據聯合國與相關機構數據，截至16日為止，估計約有648萬人在烏克蘭境內流離失所。

俄烏衝突發生前，在烏克蘭政府控管下的人口有3700萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110321

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