烏克蘭稱俄軍無力再推進 前線呈凍結狀態

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（中央社烏克蘭利維夫20日綜合外電報導）烏克蘭總統府一位幕僚今天宣稱，由於俄羅斯部隊已沒有足夠戰力向前推進，烏、俄兩軍之間的前線「實際上呈凍結狀態」。聯合國表示，開戰至今已有902名平民遇害。

烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天在一段視訊講話中也表示：「（過去這一天）烏克蘭的城市幾乎沒有遭到火箭攻擊。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，截至烏克蘭當地時間3月19日午夜，至少有902名烏國平民遇害，1459人受傷。

OHCHR稱，大部份傷亡來自爆炸性武器攻擊，如重型火砲和多管火箭系統，以及飛彈和空襲。

OHCHR說，實際傷亡人數據信還要高出許多，因為OHCHR在烏國雖有一支龐大的監測團隊，但至今仍無法從幾個受到嚴重攻擊的城市收到或核實傷亡報告，包括烏國東南部城市馬立波（Mariupol）。

聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天則表示，俄羅斯發動「毀滅性」戰爭，已導致1000萬烏克蘭人逃離家園，超過人口1/4。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110320