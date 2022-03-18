阿諾向俄羅斯軍民深情喊話 提起父親不光彩過往[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）好萊塢明星、前加州州長阿諾史瓦辛格今天向俄羅斯軍民深情喊話，回憶自己從小以俄國舉重選手為偶像，舉父親曾效忠納粹「在痛苦與罪惡之中度過餘生」為例，向俄國人民與軍人說明戰爭真相。

阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）這段9分鐘左右的影片在推特上大量轉傳，幾小時內就突破百萬收看次數。說明文字寫著：「我愛俄羅斯人民。這是為什麼我必須告訴你們真相。」

「1961年當我14歲的時候，一個俄羅斯人成為我心目中的英雄。」阿諾在影片的開頭，回憶自己小時候的一段往事，當時俄國舉重選手伏拉索夫（Yuri Petrovich Vlasov）到維也納參加世界舉重錦標賽，阿諾與朋友在現場，見證全世界第一個把200公斤舉過頭頂的人類。

阿諾回憶，當時他與朋友到後台，14歲的他伸出小手，與眼前這一位全世界最強壯的男人握手。阿諾回憶，伏拉索夫的手強而有力，但滿臉笑容，待人親切，阿諾說：「我永遠忘不了這一天。」

阿諾回家之後，把伏拉索夫的照片放在床頭。後來開始練舉重的時候把他當成偶像。他的父親看到之後很不高興，要他把照片拿下來，父子經常為此吵架，因為他的父親在納粹軍中服役時，曾經在俄羅斯的戰場受傷。

但阿諾沒有把伏拉索夫的照片拿掉，他覺得伏拉索夫是什麼國籍根本不重要，他與俄羅斯的淵源也沒有因此停止，而且感情更好。他在投入健身、演藝事業後，經常訪問俄羅斯，去拍電影也與粉絲見面。

印象最深刻的是，有一次他在莫斯科拍攝電影「魔鬼紅星」（Red Heat），那是第一部獲准在莫斯科紅場（Red Square）拍攝的美國電影。他藉此機會與伏拉索夫重逢，對方送的藍色咖啡杯一直珍藏至今。

阿諾細數自己對俄羅斯的情感，說明他與俄羅斯人民的感情，但他接著說，這正是他今天要向俄羅斯人喊話的原因，要向他們說清楚現在烏克蘭發生的事情。他說：「沒有人喜歡聽到別人批評自己的政府，但是做為俄羅斯人民的老朋友，希望你們可以聽進去我的話。」

阿諾提到，克里姆林宮發動這場殘暴的戰爭，已經受到全世界大多數國家的譴責，在國際社會上遭到孤立；烏克蘭的街道被砲火夷為平地，300萬烏克蘭人淪為難民，俄羅斯人將承受有史以來最嚴厲的經濟制裁，「受苦的是兩邊的人民」。

他提到自己的父親曾經加入納粹黨的這一段不光彩歷史，藉此向俄羅斯軍人喊話，呼籲他們看清事實真相。阿諾的父親曾經在二次大戰的時候，加入納粹軍隊到俄羅斯打仗，在列寧格勒（Leningrad）的戰場受傷。

阿諾以父親當年的例子，提醒俄羅斯士兵不要受到政府的假訊息蒙蔽，他的父親當年因為沒有看清納粹的真相，不只在戰場上受傷，而且承受一生的罪惡感，「當他離開的時候身心俱疲，在痛苦與罪惡感之中度過餘生」。

阿諾說，俄羅斯政府不只對自己的人民說謊，同時也對軍隊說謊。有些士兵以為自己上戰場是去對抗納粹；有些士兵以為烏克蘭人會把他們當成英雄看待；有些士兵以為只是去演習；有些人以為他們是去保護烏克蘭境內的俄羅斯人，「以上都是錯誤的訊息」。

阿諾向俄羅斯士兵喊話說，這不是一場保衛俄羅斯的戰爭，「這是一場不合法的戰爭」，「我不希望你們像我的父親一樣人生破碎不堪」。

阿諾說，俄羅斯士兵的生命、身體和未來，都為了一場毫無意義的戰爭而犧牲，這場戰爭受到全世界的譴責。他譴責俄羅斯政府：「克里姆林宮裡的那個當權者，我就問你，為什麼你要讓這些年輕人白白犧牲，只為了你個人的野心。」

他提醒俄羅斯士兵：「請記得1100萬的俄羅斯家庭與烏克蘭有關係，你所發射的每一枚子彈都是射向你的兄弟姐妹。每一枚炸彈落向的不是敵人，那是學校、醫院，那是人們的家。」

阿諾呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止戰爭，也在影片尾聲向俄羅斯國內起身反對政府的人們致敬：「全世界都看到你們的勇氣，不怕被逮捕、監禁、毆打，你們是我的英雄，你們就像伏拉索夫的力量一樣堅強，你們擁有俄羅斯真正的靈魂。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）轉推阿諾的影片說：「我們不只目睹克里姆林宮主導的這場對烏克蘭人民的殘暴攻擊，同時還見證這場真理對抗暴政的戰爭。就像阿諾說的，我們不責怪俄羅斯人民，我們希望你們知道，你們的政府對你們隱瞞了什麼。」（編輯：陳惠珍）1110318