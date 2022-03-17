烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭頭號網球明星、曾在2013年擊敗「瑞士特快車」費德瑞的斯塔科夫斯基近日自願返國從軍，捍衛故土。如今他是基輔巡邏隊的戰士，矢言對抗俄羅斯軍隊，直至「最後一刻」。

斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）現年36歲，與9年前他排名世界第116、在溫布頓網球錦標賽第2輪意外擊敗前球王費德瑞（Roger Federer）的時候相較，他的外表看起來並無太大變化。

身高193公分的他現在身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔充滿歷史意義的獨立廣場（Maidan Square）巡邏。

他告訴法新社：「我無法說步槍讓我感到自在。我不確定如果我必須對某人開槍，我會有什麼反應，我希望我永遠不必擔心這些事情。」

斯塔科夫斯基現在每天進行2次徒步巡邏，每次2小時，以避免基輔市中心遭俄軍滲透，特別是在總統府周圍區域。

他說，總統「澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）非常勇敢，他很清楚自己在做什麼，我們也相信他」。

距離斯塔科夫斯基返回烏克蘭，並自願報名加入後備組織國土防衛軍僅過去2個多星期。志願士兵的任務就是協助國家武裝部隊，對抗俄軍入侵。

斯塔科夫斯基說：「我知道自己必須回來。」

2月24日俄軍入侵前夕，剛參加完1月澳洲公開賽的斯塔科夫斯基正與妻子和3個分別為4歲、6歲、8歲的孩子在杜拜度假。

隔日戰爭爆發，斯塔科夫斯基在電視上看到祖國遭到轟炸的畫面，心中充滿「絕望和痛苦」。

他的多數家人仍住在烏克蘭。接下來3天，人在飯店的斯塔科夫斯基拼命試圖了解故鄉情況，同時替人聯繫避難所。

「我感覺自己不斷分泌腎上腺素，（3天裡）只睡了3、4個小時，也吃不下東西。」隨後他告訴妻子，自己決定返國從軍。

「我太太非常難過，她能理解我的決定，但還是很難過。她現在已經明白，這是我唯一能做的。」

斯塔科夫斯基表示，每當想起家人，都讓他忍不住心碎，「離開孩子們，並不會讓我引以為傲」。

「孩子們不知道我在這裡，他們知道我不在家，但他們不知道戰爭是什麼…離開時我告訴他們，『我馬上回來』，但現在已經15天了…沒人知道戰爭還會延續多久。」

據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可能被軍隊徵召，且戰時不能離境。斯塔科夫斯基說，他的同胞帶給他力量，他看到「成千上萬」同胞從軍。

「如果我們不站出來反抗，就沒有國家可居住了。」

斯塔科夫斯基也透露，許多網壇巨星都對烏克蘭表達支持，包括曾經的對手費德瑞，「他說，他希望和平很快就會到來」，且費德瑞夫婦還計畫透過名下的基金會幫助烏克蘭兒童。

世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）也傳來讓他感動的訊息，「喬科維奇小時候也有類似經歷，所以他很了解我們的孩子正在經歷什麼」。

斯塔科夫斯基指出，烏克蘭目前的狀況相當令人擔憂，因為俄軍「根本不在乎他們要殺害的對象是軍人或小孩，他們就是根本不在乎」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110317