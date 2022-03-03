好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

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美國名作家史蒂芬．金1日在推特罕見上傳個人照，衣服上寫著「我支持烏克蘭」表達反戰立場。（圖取自twitter.com/StephenKing）

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（中央社台北3日綜合外電報導）全球影視、體育、商界名流，正不斷加入聲援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的行動。除了烏克蘭在地名人、好萊塢明星、華爾街投資家、英國王室，甚至俄羅斯球星和商界大亨，也紛紛表態反戰。

以下為烏克蘭及國際名人聲援概況。

烏克蘭：

世界排名第15的烏克蘭網球第一女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）在3月2日蒙特雷女網賽中擊敗俄羅斯對手後，宣布將獎金全數捐給家鄉的軍隊。她並在社群媒體發文感謝台灣捐贈物資。

烏克蘭足球國手馬利諾夫斯基（Ruslan Malinovskyi）2月25日在歐霸聯賽進球後，掀起球衣露出「NO WAR IN UKRAINE」內衣表達訴求。

合計拿過3面奧運金牌的烏克蘭拳擊手烏希克（Oleksandr Usyk）與洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko），在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，返國加入烏克蘭國土防衛軍。與他們同為國際拳壇名流的前拳擊世界冠軍兄弟檔─維塔利（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）也加入對俄抗戰，前者還是現任基輔市長。

美國職籃NBA現有的2名烏克蘭球員，沙加緬度國王隊中鋒藍恩（Alex Len）和多倫多暴龍隊球員米哈柳克（Sviatoslav Mykhailiuk），都發表聲明譴責俄羅斯入侵他們的家鄉。

曾代表烏克蘭參加2015年國際萬國小姐選美的模特兒蕾娜（Anastasiia Lenna）在社群媒體IG上貼出軍裝照片，象徵捍衛國土、支持國軍。

烏克蘭嘻哈及搖滾樂團BoomBox主唱柯立夫紐克（Andriy Khlyvnyuk）也在推特（Twitter）上傳穿著軍裝歌唱的抗戰影片。

烏克蘭寡頭產業富豪們，如今也團結起來反戰。因糖果等事業致富的前總統波洛申科（Petro Poroshenko）雖在選舉中被現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）打敗，但已扛起步槍走上基輔街頭，為國而戰；投資事業總部設在英國倫敦的億萬富翁平丘克（Viktor Pinchuk）在戰火爆發前逃離烏克蘭，他也在3月初一場慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的餐會中大聲疾呼歐洲國家支持烏克蘭。

移民或移居他國的烏克蘭裔名流，也透過自己的影響力幫助家鄉。例如入籍美國的女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）、入籍法國的影星歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）等在烏國出生的名人，都發言譴責俄羅斯的侵略。好萊塢男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）的明星老婆蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）也是烏克蘭移民，兩人也發聲支持烏克蘭。

其他國家：

影視文化界是站出來聲援烏克蘭抗暴的最大一批名流。包括原本前往烏克蘭拍攝記錄片的影星兼導演西恩潘（Sean Penn），透過推特發表戰場觀察，後來隨著戰事吃緊而被迫逃離。

日前來到基輔拍攝俄國入侵紀錄片的西恩潘也被迫逃難。（圖取自twitter.com/SeanPenn）

在2月27日美國演員工會獎（SAG）頒獎典禮上，音樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、資深男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）、老牌演員米高基頓（Michael Keaton）及女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等人，也都聲援烏克蘭。

動作片巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、流行歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、演員約翰希南（John Cena）、老牌男星山姆尼爾（Sam Neill）及樂團30秒上火星（30 Seconds to Mars）等名人，接連在臉書或推特為烏克蘭打氣。

好萊塢銀色夫妻萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）及布蕾克萊芙莉（BlakeLively）則承諾捐贈高達100萬美元（約2808萬新台幣）幫助烏克蘭難民。

為抗議俄國發起戰爭，資深藝術搖滾樂團「尼克凱夫與壞種子」（Nick Cave & the Bad Seeds）取消原訂在俄舉行的演唱會。其他如年輕歲月（Green Day）、殺手樂團（The Killers）等美國搖滾樂團，也都宣布不再於俄國進行表演活動。

美國名作家史蒂芬．金（Stephen King）穿著寫上「我支持烏克蘭」的T恤拍照上傳推特，以罕見的個人照曝光來表達他的重視。

英國皇室也難得對政治議題表態。威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate Middleton）表示與烏國人民站在一起。已卸下王室職責、移居美國加州洛杉磯的哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan），則在他們的網站上力挺烏克蘭人民抵抗（俄羅斯）違反國際和人道法的舉動。

商界和投資界名人並未缺席。向來主張自由開放的投資大師索羅斯（George Soros）在戰事開啟不久的2月26日，就發表公開文章批判俄羅斯，呼籲「我們必須與烏克蘭站在一起，就像他們為我們而挺住」。

旅宿訂房業者Airbnb執行長奇斯基（Brian Chesky）在2月28日宣布將提供房源免費接納10萬名烏克蘭難民。

日本網購樂天（Rakuten）創辦人三木谷浩史，宣布捐出10億日圓（約2.4億新台幣）給烏克蘭政府，他並譴責俄國的侵略是對民主的挑戰。

華爾街銀行也群起解囊。摩根大通（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo）宣示各捐贈100萬美元（約2808萬新台幣）給支援烏克蘭的團體。

加入捐助烏克蘭行列的跨國企業，包括丹麥玩具商樂高（Lego）宣布捐出1600萬美元、虛擬貨幣交易所幣安（Binance）捐1000萬美元、電商巨擘亞馬遜（Amazon）捐贈500萬美元。

即便是發動侵略的俄國，也有許多名人勇敢站出來與蒲亭唱反調。

例如職業網球界現任球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）在2月24日墨西哥比賽贏球後，表示自己「支持和平」。同樣來自俄羅斯，世界排名第7的男網選手盧布列夫（Andrey Rublev）在鏡頭前寫下「拜託，不要戰爭」。

俄國龐克樂團「暴動小貓（Pussy Riot）」過去便因在街頭突擊式抗議蒲亭暴政而聞名國際，她們發起透過區塊鏈募捐資金活動，協助烏克蘭民間團體。

俄國富豪也有不少人表態呼籲和平。英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）的俄裔老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），宣布出售俱樂部，淨收益將捐給烏克蘭戰爭受害者。

俄國銀行家丁科夫（Oleg Tinkov）在IG為無辜死亡的烏克蘭平民發聲，表示國家的財富應用來照顧人民，不應用在戰爭上。與蒲亭交好的俄國工業財閥德里帕斯卡（Oleg Deripaska），雖未直接批評蒲亭，但也在社群媒體發文表示「和平非常重要」。

買下英國「倫敦標準晚報（London Evening Standard）」的俄國富豪勒貝迪夫（Evgeny Lebedev）2月28日在自家媒體頭版刊出社論，呼籲蒲亭「請停止這場戰爭」。（編輯：高照芬）1110303