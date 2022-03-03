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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭30/300

時代雜誌封面引用澤倫斯基名言 藍黃國旗色致敬烏克蘭

2022/3/3 16:42（3/3 17:55 更新）
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時代雜誌以烏克蘭國旗的藍、黃色作為最新一期封面，並將澤倫斯基名言「生命終將戰勝死亡，光明終將戰勝黑暗」印為大字樣。（圖取自facebook.com/time）
時代雜誌以烏克蘭國旗的藍、黃色作為最新一期封面，並將澤倫斯基名言「生命終將戰勝死亡，光明終將戰勝黑暗」印為大字樣。（圖取自facebook.com/time）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國「時代雜誌」（Time）最新一期封面為烏克蘭國旗的藍、黃色，並寫有「澤倫斯基與烏克蘭的英雄」（Volodymyr Zelenskiy and heroes of Ukraine），致敬烏國。

根據「時代雜誌」官方推特，這期封面大字樣為烏克蘭文「生命終將戰勝死亡，光明終將戰勝黑暗」（Life will win over death, and light will win over darkness），是澤倫斯基1日向歐洲議會發表視訊演說的其中一段話，當時全場無不為之動容。

俄羅斯2月24日揮師入侵烏克蘭震撼世界，以西方為首的國家紛紛譴責及制裁俄羅斯。儘管沒有法律約束力，聯合國大會2日仍以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。

時代雜誌在報導尾聲寫道，伴隨外界每一個新的援助承諾和安全祈禱，烏克蘭及其領袖已超越侵略受害者的角色，昇華為所有人都希望「一旦有召喚，便能鼓足勇氣」的典範。這種勇氣貴在不是想要就有，更無法由外表裝出。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110303

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