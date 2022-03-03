衛星影像顯示基輔周圍千瘡百孔 民宅著火損毀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）新公布的衛星影像顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後，短短5天就重創烏國首都基輔周圍，不僅民宅著火、橋梁斷裂，路面還有許多砲彈坑。

俄羅斯於2月24日對烏克蘭展開入侵行動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，新公布的影像是由馬薩爾公司攝於28日，在那之後，由於濃雲密布，多數衛星再也拍不到烏國地面的任何畫面。

新的影像顯示，基輔北方約80公里的切爾尼戈夫地區（Chernhiv）里夫諾皮利亞村（Rivnopillya）有多處民宅著火，還可看到周圍田野散布著數十個砲彈坑。

在切爾尼戈夫，一座跨越史崔任河（Stryzhen River）的橋梁顯然已毀，附近多棟住宅大樓和一座工廠看來也遭受破壞。不遠的路上還可以看到一支俄軍車隊。

衛星影像也顯示，基輔市郊布查鎮（Bucha）一處住宅區有俄軍車輛燒毀後的殘骸。烏克蘭官員曾於2月27日聲稱在布查阻止了俄軍分隊的攻勢。

在基輔西北方約70公里的蘇卡其（Sukachi）小鎮，道路中間出現一個很大的砲彈坑，鄰近房屋也顯然受到重創。

衛星還拍攝到切爾尼戈夫和基輔的戰時日常生活影像，超市外排著數十人長龍等著購物。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110303

馬薩爾科技2月28日拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯軍車隊伍在烏克蘭首都基輔北方綿延約64公里。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）