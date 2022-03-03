更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭61/300

烏克蘭200平民罹難 澤倫斯基自豪「國民英勇抵擋入侵」

2022/3/3 10:21（3/3 17:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，烏克蘭「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，讓他深感自豪。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，烏克蘭「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，讓他深感自豪。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，烏克蘭「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，使俄羅斯「鬼祟的」計畫受挫，讓他深感自豪。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram張貼影片說：「我們是個在1週內破壞敵人計畫的國家，他們的計畫擬了好多年：鬼鬼祟祟，滿懷對我國和我國人民的敵意。」

澤倫斯基表示，他「真心尊敬」在多座城鎮抵抗俄軍攻勢的「英勇居民」。他還說，俄國1週前展開攻勢以來，已有約9000名俄軍陣亡。

然而，俄羅斯政府今天表示，俄軍在烏克蘭迄今有498人陣亡、1597人受傷。這是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上週對烏克蘭發動攻擊以來，俄國當局首次公布傷亡人數。

澤倫斯基在推特上寫道，他與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）談過，「感謝他主導對反俄羅斯的制裁行動」。澤倫斯基說，兩人在談話時「強調了擴大限制措施的必要性，針對烏克蘭百姓的轟炸行動必須立即停止」。

聯合國今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，聯合國記錄到烏克蘭有近230名百姓死亡，包括15名孩童，實際傷亡可能更高。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，從俄軍2月24日入侵開始到昨天午夜為止，共記錄到烏克蘭752名公民傷亡，包括227人喪生，525人受傷。

公署聲明說：「聯合國人權事務高級專員公署認為，實際死傷可能更高許多。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110303

延伸閱讀
時代雜誌封面引用澤倫斯基名言 藍黃國旗色致敬烏克蘭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀