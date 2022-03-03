烏克蘭200平民罹難 澤倫斯基自豪「國民英勇抵擋入侵」

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烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，烏克蘭「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，讓他深感自豪。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，烏克蘭「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，使俄羅斯「鬼祟的」計畫受挫，讓他深感自豪。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram張貼影片說：「我們是個在1週內破壞敵人計畫的國家，他們的計畫擬了好多年：鬼鬼祟祟，滿懷對我國和我國人民的敵意。」

澤倫斯基表示，他「真心尊敬」在多座城鎮抵抗俄軍攻勢的「英勇居民」。他還說，俄國1週前展開攻勢以來，已有約9000名俄軍陣亡。

然而，俄羅斯政府今天表示，俄軍在烏克蘭迄今有498人陣亡、1597人受傷。這是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上週對烏克蘭發動攻擊以來，俄國當局首次公布傷亡人數。

澤倫斯基在推特上寫道，他與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）談過，「感謝他主導對反俄羅斯的制裁行動」。澤倫斯基說，兩人在談話時「強調了擴大限制措施的必要性，針對烏克蘭百姓的轟炸行動必須立即停止」。

聯合國今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，聯合國記錄到烏克蘭有近230名百姓死亡，包括15名孩童，實際傷亡可能更高。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，從俄軍2月24日入侵開始到昨天午夜為止，共記錄到烏克蘭752名公民傷亡，包括227人喪生，525人受傷。

公署聲明說：「聯合國人權事務高級專員公署認為，實際死傷可能更高許多。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110303