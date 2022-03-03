烏克蘭代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

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（中央社莫斯科/利維夫2日綜合外電報導）烏克蘭總統府顧問今天向路透社表示，烏克蘭代表團已啟程前往白俄羅斯，將與俄羅斯展開第二輪談判。此外，烏國外交部長已表示基輔不會接受俄方的「最後通牒」。

俄國新聞機構稍早引述莫斯科談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）的說法報導，待烏克蘭官員抵達後，雙方明早即可展開下一輪和平談判，磋商停火事宜。

俄羅斯入侵烏克蘭第7天，對烏克蘭主要城市發動包圍戰，烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）出發前表示，出於安全因素，他無法證實代表團前往白俄談判的路線。

俄媒塔斯社（TASS）引述梅丁思基說法，稱俄羅斯軍隊將為烏克蘭代表團提供安全通道。

據法新社報導，烏方表示，代表團正在前往白俄與波蘭邊境一處不公開的地點準備談判，但烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，基輔當局不會接受「最後通牒」。

俄烏衝突一週，俄國尚未達成推翻烏克蘭政府的目標。據烏克蘭緊急服務部門說法，俄國迄今已殺害逾2000名平民，並摧毀醫院、幼兒園和住家。

莫斯科當局否認鎖定平民發動攻擊，還說目標是要在一場「特殊軍事行動」中讓人口逾4000萬的烏克蘭解除武裝。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110302