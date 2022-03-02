俄羅斯侵烏克蘭第7天 聯合國：近83萬6000難民出逃

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俄羅斯入侵烏克蘭第7天，聯合國難民署網站數據顯示，總計83萬5928名烏克蘭人已逃亡出境。（中央社製圖）

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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）聯合國今天的數據顯示，俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動進入第7天，戰事加劇已導致近83萬6000烏克蘭人出逃。

根據聯合國難民署（UNHCR）網站統計數據，總計83萬5928名烏克蘭人已逃亡出境。

這個數字和難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）昨天下午宣布的67萬7000人相比，大幅攀升。

根據昨天的數據，其中一半以上西逃到波蘭。

聯合國難民署的數據顯示，45萬4000人逃到波蘭，11萬6000人到匈牙利，6萬7000人抵斯洛伐克，6萬5000人前往摩爾多瓦共和國、4萬3000人到俄羅斯、3萬8000人抵羅馬尼亞，350人出奔白俄羅斯。

同時，還有5萬2000人前往其他歐洲國家。

聯合國難民署指出，另有9萬6000人在2月18日到23日之間，從烏克蘭東部分離地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）穿越邊界入境俄羅斯。

聯合國難民署預估，鄰近國家最終可能會湧現400萬以上烏克蘭難民需要保護與協助。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110302