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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭35/300

阻俄軍挺進核電廠 數百烏克蘭民眾擋道當人肉路障[影]

2022/3/3 15:07（3/3 17:55 更新）
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烏克蘭安赫德一座核電廠的聯外道路，2日出現數百名工人和居民擋道，阻止俄羅斯軍隊前進。（圖取自twitter.com/MFA_Ukraine）
烏克蘭安赫德一座核電廠的聯外道路，2日出現數百名工人和居民擋道，阻止俄羅斯軍隊前進。（圖取自twitter.com/MFA_Ukraine）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭東南部城鎮安赫德（Enerhodar）附近一座核電廠的聯外道路，今天出現數百名工人和居民擋道，阻止來犯俄羅斯軍隊繼續前進。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據上傳地方當局臉書（Facebook）頁面的影片顯示，這條路上今天一早出現大批群眾，許多人還拿著烏克蘭國旗。

垃圾車也被用來當作路障。

在烏克蘭外交圈服務26年、前烏克蘭駐奧地利大使謝巴（Olexander Scherba）在推特（Twitter）貼文說：「安赫德。愈來愈多人走上街頭，阻止戰車進入城市。」

影片來源：CNN

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在他臉書頁面上說：「我們傳達本市和本居民的立場，即ZNPP（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant，札波羅熱核電廠）正受到可靠的保護，獲烏克蘭國旗飄揚下核電廠工人和安赫德居民的保護。」

他說：「所有市政服務都以緊急模式運行中，沒有人會交出這個城市，大家心意堅定。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）昨天說，俄羅斯通知IAEA，說俄軍已經拿下札波羅熱核電廠附近區域的控制權。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110303

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