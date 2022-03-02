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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭13/300

俄羅斯異議領袖籲民眾上街反戰 抗議侵略烏克蘭

2022/3/2 20:13（3/2 20:46 更新）
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俄羅斯異議領袖納瓦尼呼籲俄羅斯民眾上街頭，抗議莫斯科入侵烏克蘭。（圖取自facebook.com/navalny）
俄羅斯異議領袖納瓦尼呼籲俄羅斯民眾上街頭，抗議莫斯科入侵烏克蘭。（圖取自facebook.com/navalny）
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）身陷囹圄的俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）呼籲俄羅斯民眾天天上街頭，抗議莫斯科入侵烏克蘭；並表示，俄羅斯不應是個「恐懼的懦夫組成的國家」。

納瓦尼在臉書發表的聲明說，「我呼籲大家走上街頭，為了爭取和平奮鬥」；並說，俄羅斯人不要擔心入獄，「凡事都有代價，在2022年春天的現在，我們應該付出那個代價」。

路透社報導，納瓦尼的發言人今天在推特寫道，人在獄中的納瓦尼呼籲俄羅斯民眾展開每天走上街頭的示威活動，抗議俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）推文說：「納瓦尼呼籲大家天天走出去，抗議這場戰爭，在平常日的19時，以及週末的14時，到你們所在城鎮的主要廣場。」

納瓦尼的組織之前已發起公民不服從運動，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

納瓦尼是最知名的反蒲亭異議人士，去年他自德國返回俄羅斯遭到逮捕。

納瓦尼入獄後，俄羅斯當局對他旗下組織的打壓更為嚴重，一些主要人士在被當局列為「外國代理人」後，紛紛流亡海外。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110302

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