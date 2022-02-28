俄羅斯掀反戰示威 監督組織：逾5900人遭拘留

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯揮軍烏克蘭第4天，世界各地民眾上街聲援烏克蘭之餘，俄國境內也持續有反戰聲浪，獨立監督組織OVD-Info指出，莫斯科當局今天拘留2114名示威者，關押總數已破5900人。

西方國家領導人數週以來試圖勸俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不要進犯烏克蘭，克里姆林宮（Kremlin）過去自己也指控西方發出的入侵示警歇斯底里，不過，蒲亭最終仍選擇揮軍攻擊這一鄰國。

蒲亭出兵讓不少俄羅斯人大感意外，數千人違抗國家嚴格的示威集會法，在全國各地舉辦遊行。OVD-Info指出，今天俄國有45個俄羅斯城市發生反戰抗議活動。

OVD-Info網站顯示，自蒲亭24日凌晨對烏克蘭發動攻擊以來，被拘留的反戰抗議民眾總數已超過5900人。

法新社報導，今天約400人聚集於聖彼得堡（Saint Petersburg），抗議克里姆林宮對烏克蘭動用武力；在這一俄羅斯第2大城，約200名抗議者遭拘留；許多人舉著寫有「不要戰爭」、「俄羅斯人回家」和「烏克蘭和平」的海報。

參與遊行的35歲工程師維洛柯諾夫（Vladimir Vilokhonov）告訴法新社：「遺憾的是，我們（示威者人數）是數百人，或許有數千人，而不是數百萬人。」

25歲的史蒂巴諾娃（Alyona Stepanova）帶了打包好的行李參加抗議活動，萬一「我們被帶走」也不至於太沒有準備，她說：「我們認為來到這裡（示威現場）是我們的責任。」

俄國鎮暴警察試圖以播放愛國音樂的方式來壓過示威者反戰呼聲。安德瑞耶娃（Valeria Andreyeva）說：「我反對戰爭。我生於1941年，我知道這（戰爭）意味著什麼。」1941年正是納粹德國入侵蘇聯的那一年。

在莫斯科，法新社看到約50人被拘留於普希金廣場（Pushkin Square）；有些人似乎只是剛好行經此處。

路透社報導，部分莫斯科示威民眾手持以俄文和烏克蘭文撰寫的反戰標語。一些人則戴著印有「夠了」字樣的口罩。

此外，俄羅斯獨立電視台「雨」（Dozhd）一名記者在示威活動期間遭逮捕，儘管他已向警方出示媒體證且身穿採訪背心。

今天的示威活動適逢俄羅斯異議政治人物、蒲亭批評者涅姆佐夫（Boris Nemtsov）遇刺7週年。

一名路透社目擊者稱，克里姆林宮外、在涅姆佐夫被槍殺地點的臨時紀念牌處發生一些逮捕行動；一名示威者在被警察拖走時喊道：「不要戰爭！」

另外，歐洲各地數以萬計人遊行抗議俄羅斯入侵烏克蘭，光是在德國柏林就有10萬人上街聲援烏克蘭。（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110228