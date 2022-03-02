號召人民抗俄疾呼全球協助 澤倫斯基：我不是偶像 烏克蘭才是[影]

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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）烏克蘭總統澤倫斯基接受媒體專訪時呼籲俄羅斯停火，全球應共同協助烏克蘭，世界不能失去烏克蘭。一路從喜劇演員成為戰時領袖的他說：「我不是偶像，烏克蘭才是。」

他並預期，若俄羅斯控制烏克蘭，北約成員國將遭遇麻煩，「所有這些軍隊都將在你的邊界，波蘭、立陶宛，你們將面臨更大麻煩。」

澤倫斯基昨天在烏克蘭首都基輔碉堡接受美國有線電視新聞網（CNN）與路透社專訪。俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）堅守陣地，號召烏克蘭人捍衛家園，呼籲全球力挺烏克蘭，讓他成為全球最受敬佩的國家領袖。

影片來源：CNN

他指出，只要莫斯科繼續攻擊烏克蘭城市，兩國談判就幾乎無法取得進展，「每個人都必須停止戰鬥，回到5、6天前的那個點」、「重要的是停止轟炸，這樣我們才能前進，坐上談判桌。」

澤倫斯基的訪問是在美國總統拜登（Joe Biden）昨晚的國情咨文之前。他在訪問中呼籲拜登向美國人說明俄羅斯入侵的急迫性與影響，「他是世界領袖之一。儘管戰爭發生在烏克蘭，但美國民眾理解這一點非常重要...，這是一場為民主價值、自由而戰的戰爭」。

他籲請美國與北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭上空設立禁航區或派遣地面部隊，「設立禁航區，並不意味要將另一個國家拉入戰爭。但坦白說，每個人都已被捲入其中」。

澤倫斯基表示，「烏克蘭將比任何人都更堅定抵抗與戰鬥，但我們無法獨立應付俄羅斯」。

不過，拜登昨天在國情咨文中再次重申，美國無意派軍前往烏克蘭，也無意與俄羅斯對戰。

當問及從喜劇演員到世界知名戰時領袖的轉變時，澤倫斯基回答說：「這很嚴肅，這不是電影」、「我不是偶像，烏克蘭才是」、「烏克蘭是歐洲心臟，我想歐洲認為烏克蘭對整個世界來說是特別的，這就是為何世界不能失去這個特別（烏克蘭）」。

CNN也注意到澤倫斯基顯得疲憊與緊繃，他說已經3天沒見到家人了，現在的日子就是「工作跟睡覺」。（編輯：高照芬）1110302