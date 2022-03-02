拜登國情咨文：支持烏克蘭人民、禁止俄航班進入美國領空[影]

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拜登1日在國會聯席會議發表上任以來的首場國情咨文，並宣布對俄羅斯關閉領空。（美聯社）

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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）在俄羅斯入侵烏克蘭之際，烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃受邀出席今晚美國總統拜登的國情咨文，彰顯美國對烏克蘭的支持。拜登今天也宣布將禁止俄羅斯航班進入美國領空。

拜登（Joe Biden）今天在國會聯席會議發表上任以來的首場國情咨文（State of the Union）。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未停，歐盟、加拿大陸續宣布對俄羅斯關閉領空，禁止俄羅斯所有、在俄羅斯註冊或由俄羅斯管控的飛機在歐盟、加拿大領土降落、起飛或飛越；美國今天宣布跟進。

由於正值烏克蘭戰火爆發之際，烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）今天也坐在美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）貴賓席。在拜登介紹她時，全場起立並響起熱烈掌聲，吉兒也給她溫暖的擁抱。許多國會議員也穿上烏克蘭國旗的藍、黃色系服飾，表達對烏克蘭的支持。

烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（左）受邀出席拜登的國情咨文發表，美國第一夫人吉兒．拜登（右）給予她溫暖的擁抱。（美聯社）

拜登今天在國情咨文一開始即談到俄羅斯對烏克蘭的攻擊。他表示，蒲亭（Vladimir Putin）試圖動搖自由世界基礎，認為可以讓自由世界屈服於他的威脅，但他嚴重失算，碰上一座他未曾想像的力量之牆，「他遇上了烏克蘭人」，「我們正在給俄羅斯帶來痛苦，並支持烏克蘭人民。蒲亭現在比以往都更加與世隔絕。」

拜登談到對俄羅斯的經濟制裁表示，正在切斷俄羅斯最大銀行與國際金融體系的聯繫，阻止俄羅斯獲得技術，削弱其經濟實力，並在未來數年削弱其軍事力量。美國司法部正在組建一個專門小組追查俄羅斯寡頭的罪行，他也宣布，將禁止所有俄羅斯航班進入美國領空，進一步孤立俄羅斯，對經濟施壓。（編輯：陳惠珍）1110302