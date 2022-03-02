拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析[影]

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拜登1日在國會聯席會議發表上任以來的首場國情咨文。（美聯社）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統拜登在位一年，慘遭疫情和經濟不穩定打擊，現在又碰上俄羅斯入侵烏克蘭，昨晚他發表上任後首場國情咨文（State of the Union）演說，在在透露出他正面臨艱鉅挑戰。

拜登（Joe Biden）昨天指出，全球多數國家正團結反對俄國侵略行徑；他也趁機嘗試讓美國人民樂觀看待未來。以下為路透社整理的國情咨文4大重點與專家分析：

● 團結抗俄

烏克蘭衝突讓拜登罕見獲得兩黨支持，美國民間也漸漸開始認同他的危機處理方式。

昨天公布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，43%的民眾贊同他處理俄烏衝突的方式，較上週躍升9個百分點。不過，拜登整體支持率仍維持在43%的低谷。

為使民眾繼續支持他的行動，拜登在國情咨文中強調了兩大重點：其一、他承諾會繼續組建全球聯盟，來對蒲亭（Vladimir Putin）執掌的克里姆林宮施加財政壓力；其二、他保證美國部隊不會參與作戰。場內共和黨人為此報以掌聲。

長期擔任民主黨參院幕僚的策略專家莫里諾（Rodell Mollineau）說，拜登「發揮高水準表現，向美國人民解釋為何這件事很重要」。

最重要的是，拜登警告在家聆聽演說的觀眾，這場危機無法迅速解決，還可能必須做出一些犧牲，包括能源價格上漲等。

拜登說：「這是一場真正的考驗，會需要時間。」在美國歷經兩年抗疫、社會動盪和通膨高漲後，他的發言引人深思。

● 抗疫邁入新階段

拜登試圖透過國情咨文，傳遞國家將邁入抗疫新階段的訊息，他形容「我們的生活不需再受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）控制」。

眼前景象也與拜登的主張相互呼應：與會國會議員中，幾乎沒什麼人佩戴口罩，拜登自己也沒戴；諸此種種皆暗示美國跟幾個月前相比已大不相同。

溫和派民主黨研究機構「未來多數」（Future Majority）執行長瑞德爾（Mark Riddle）說：「讓民眾看到這幅景象很重要。」

美國校園因疫情關閉，已被共和黨人拿來作文章，在教育議題上全力攻訐民主黨，還打算在11月期中選舉前持續攻勢。屆時拜登所屬的民主黨恐將失去國會主導權。

拜登在國情咨文中承諾會繼續緊盯COVID-19新變異株，但強調關閉商家和校園的時期已經結束。「我們的孩子必須進學校」，這番話贏得民主黨和共和黨人的掌聲。

● 抗通膨長期計畫

拜登的國內施政計畫大致停滯不前，昨天他花了許多篇幅推動這些計畫，一方面也是為了減弱共和黨的選戰攻勢。

拜登試圖說服美國人民，對抗物價飆漲的方式是降低成本，不管是透過提高國內商品產量，或是讓藥品和育兒成本更易負擔。

拜登與民主黨的一大問題是，沒有解決方法能快速見效，而且對11月前必須造勢的民主黨人來說，肯定不夠快。

景順投信（Invesco）亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）告訴路透社，拜登的抗通膨計畫是降低成本而非減薪，以及提升產能，長期來看是可以抑制通膨，但短期內無法。

瑞德爾則說，強調美國製造對拜登來說很重要，「這是我們今後成功的關鍵」。

● 打擊犯罪

如今美國城市槍枝暴力問題日益嚴重，拜登明確抗拒黨內進步派要求刪減警局經費的呼聲。

他表示：「因應之道是資助警方，提供他們保護社區所需的資源和訓練。」若干共和黨議員為此鼓掌。

拜登同時要求增加社區服務，以及禁止高性能攻擊性武器，藉此迎合進步派。

莫里諾表示，拜登談犯罪、通膨、教育以及最重要的─疫情，目的在釋出一種訊號：他瞭解美國人民過去兩年經歷了些什麼。

拜登在演說結尾時說：「今天的我們比一年前更加堅強。一年之後，我們會比現在更強。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110302