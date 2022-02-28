疫情通膨俄烏戰火多頭燒 拜登滿意度跌至37%

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）美國總統拜登1日將發表首場國情咨文。最新民調顯示，在疫情、通膨與俄烏戰火多頭燒之際，拜登滿意度跌至37%，是他上任以來新低，多數民眾傾向改讓共和黨控制國會。

根據華盛頓郵報（Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）今天公布的最新民調數據，拜登（Joe Biden）滿意度從去年4月的52%下滑至11月的41%，如今再跌至37%，是他上任以來新低點。

民調顯示，美國民眾對拜登的不滿意度呈上升趨勢，從去年4月的42%一路爬至目前的55%高點。

不論是經濟、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，或是俄羅斯入侵烏克蘭危機，多數受訪者皆不贊同拜登處理方式，不贊同比例分別為58%、50%與47%，贊同的則有37%、44%與33%。

針對拜登個人特質與能力，近6成受訪者認為他並非強而有力的領導人，36%則持相反看法。另外，54%民眾不認為拜登具備擔任總統需要的「心智敏銳度」（mental sharpness），40%則認為他有具備。

民調結果也透露，民主黨11月期中選舉後恐失去國會掌控權。

根據民調，若今天舉辦眾議院改選，49%受訪者會投給共和黨候選人，42%則會投給民主黨。此外，5成民眾希望看到共和黨掌控國會，以制衡拜登，僅40%傾向看到民主黨持續控制國會，以支持推動拜登政策目標。

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華郵表示，若參考2018年期中選舉前一份類似民調結果，當時50%受訪者表示會投給民主黨候選人，43%傾向投給共和黨。民主黨在當年選舉拿下眾院435席次中的235席，取得過半數優勢，成功讓眾議院變天。

在眾議院方面，民主黨目前掌控222席，共和黨占據211席，兩黨差距僅11席；在參議院部分，民主、共和黨各占50席，但兼任參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）得以在表決平手時投下關鍵票，故參院是由民主黨控制。（編輯：韋樞）1110228