美保守派年會民調 近6成挺川普再戰2024總統大選

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（中央社奧蘭多27日綜合外電報導）根據今天公布的一項與會者民意調查，美國保守派在佛州舉行的「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會上，約59%受訪者希望前總統川普能代表共和黨角逐2024年總統大選。

法新社報導，川普在佛州奧蘭多（Orlando）舉行的保守政治行動會議上獲得約59%與會者支持，輕鬆贏過排名第2的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。迪尚特在這份對與會者的民調中支持率為28%，倘若川普參選，迪尚特被視為是川普在共和黨內的頭號對手。

在2574名受訪者中，97%的人表示他們對川普在總統任內的表現感到滿意，99%的人反對現任總統拜登的作為。

鑑於川普在共和黨極右派人士中受歡迎的程度，這樣的民調結果並不令人意外。

假設川普不參選，61%的受訪者說他們會在總統大選共和黨初選中支持迪尚特，其支持率遠遠超過前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.），這兩人支持率均為6%。

根據路透社報導，保守政治行動會議傾向從共和黨更保守的派別中汲取靈感，其民調結果不一定是最終提名人的可靠預測指標，舉例來說，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在保守政治行動會議2016年與會者民調中擊敗對手脫穎而出，但最終獲得共和黨提名的卻是川普。

雖然川普尚未表態是否投入2024選戰，不過他強烈暗示自己會是、也已經在今年11月期中選舉前，成為一股重要的政治勢力。

不過，他正面臨多項法律調查，可能會讓他可能的競選總統之路變得複雜。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110228