美81歲眾議院議長裴洛西 表態再參選國會

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表態將再度投入國會選戰，爭取第19個眾議員任期，但未說明是否會尋求續任民主黨領袖的角色。

路透社報導，81歲、代表加州的裴洛西是美國第一位女性眾院議長，外界原本預料她將下台，尤其是她所屬的民主黨有可能在11月8日期中選舉丟失多數黨優勢。

目前還未明朗的是，裴洛西是否會依2018年允諾的，在史無前例重登議長寶座後，再擔任兩屆議長即把民主黨領袖的重責交給少壯派接班。

眾議院議長先投入國會選戰，再宣布不角逐議長寶座的作法，過去並非沒有前例。

2006年時，時任眾院議長的共和黨籍哈斯特爾特（Dennis Hastert）輕鬆連任他眾議院席次，即便民主黨在選戰中拿下參眾兩院的控制權。

他是到了選舉日過後才宣布不會在2007年1月召開的國會爭取眾院議長職位。他2007年底辭職，完全退出國會。

裴洛西在上傳社群網站推特（Twitter）的影片中說：「我們雖然取得進展，但在改善人們生活上還需要更加努力，這次的選舉至關重要，危在旦夕的是我們的民主。」

儘管民主黨今秋的期中改選可能會打得很辛苦，但裴洛西握的眾院席次被視為是該黨可以安全保住的一席。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110126