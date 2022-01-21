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拜登任滿週年民意支持度43% 滑落任內最低

2022/1/21 09:42
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國總統拜登本週的民意支持度掉到上任以來最低點，此時美國民眾看來對COVID-19疫情及經濟所付代價已感疲累不堪。

這項在本月19日至20日所作的全美民調顯示，有43%的美國成人對拜登任內表現表示贊同，有52%表示不贊同，其餘則說不確定。在前一週的民調中，拜登有45%的支持率、50%反對率。

拜登去年上任首月的支持率維持在50%以上；而去年8月中，全美COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病亡人數激增，美國扶植的阿富汗政府跨台後，拜登的民望開始下滑。

拜登民意支持度持續下跌，在民主黨內拉起警報，民主黨人擔心不滿意度可能影響今年11月8日的國會期中選舉；一旦共和黨人在國會眾議院或參議院掌控多數，拜登推動國會立法的議程可能註定要失敗。

拜登昨天在少見記者會中，坦承美國民眾在他上任滿一週年時感到氣餒；但他矢言面對巨大挑戰，要在疫情及通貨膨脹方面做出一些成績來。美國通膨在去年12月飆上近40年新高，而疫情危機造成全球供應鏈一片混亂。

本週民調顯示，美國民眾最關心的議題是經濟與公共衛生。

前美國總統川普在上任滿一年時的民意支持度為37%，而有59%民眾不支持。

路透社/易普索這項調查是在線上進行，對全美地區民眾以英文問卷作調查，有1004名成人民眾作答，包括453名民主黨人和365名共和黨人；信賴區間誤差為4個百分點。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110121

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