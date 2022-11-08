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期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

2022/11/8 21:47
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（中央社基輔8日綜合外電報導）決定美國國會控制權的期中選舉今天登場，選後美國對烏克蘭的支持仍在未定之天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲美國保持團結。

法新社報導，澤倫斯基在獲頒美國自由獎章（US Liberty Medal）的預錄致詞中說：「我呼籲你們跟現在一樣，堅定不移地保持團結，直到我們都聽到夢寐以求重要字眼的那一天…直到我們聽見終於恢復和平。民主政體不應在通往勝利的路途中停下腳步。」

美國總統拜登（Joe Biden）是軍援和金援烏克蘭抵抗莫斯科侵略的重要盟友。拜登呼籲選民支持民主黨的參眾議員候選人，若輸掉兩院掌控權，拜登將成為跛鴨，美國能否繼續堅定支持基輔也出現疑問。

澤倫斯基表示：「跟任何民主社會一樣，烏克蘭人民對生命和政治抱持不同觀點，好比前幾年，我們自覺分裂，爭論著我們是否能有團結的時候。」

「不過，當俄羅斯決定摧毀我們的自由、把烏克蘭從地表抹除，我們立刻團結起來並維持至今。」

美國國會5月在跨黨派支持下，承諾提供烏克蘭400億美元。烏克蘭國防部長昨天在基輔收到更多防空系統後向美方致謝。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111108

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