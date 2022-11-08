美期中選舉前夕最後催票 拜登籲投民主黨護民主

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（中央社馬里蘭州鮑伊7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在期中選舉前夕為民主黨最後催票，他表示，要捍衛民主，就要擊敗前總統川普所屬的共和黨。

法新社報導，共和黨人被看好至少能拿下國會的部分控制權，川普今晚在造勢大會上也暗示2024年打算再戰白宮之際，民主黨人已做好最壞打算。

拜登在巴爾的摩（Baltimore）附近的鮑伊（Bowie）一所非裔學生為主的大學內告訴熱情支持者：「我們的人生將被所發生的事所形塑，我們深知我國民主正受到威脅，我們知道這是捍衛民主的時刻。」

他告訴民主黨支持者：「權力掌握在你們手中，投票吧，出去投票。」

另一方面，儘管因從白宮帶出最高機密文件並試圖推翻2020年大選結果而面臨刑事調查，川普現在正趁著期中選舉來鞏固他作為共和黨實質共主和準總統候選人的地位。

他今天在俄亥俄州演說時表示：「如果你們支持美國衰退隕落，就一定、絕對要投給激進左派的瘋子。」

「假如你們想阻止國家被破壞，明天就一定要投給共和黨。」

拜登在巴爾的摩的演說結語試著保持樂觀，但今天稍早他和同黨人士談話時，坦承保住國會的夢想現在已是「非常高的期望」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111108