再戰2024總統大選？川普：15日將有重大宣布

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美國前總統川普（中）7日表示，下週將有「重大宣布」。（中央社檔案照片）

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（中央社俄亥俄州岱頓7日綜合外電報導）美國前總統川普今天表示，他下週將有「重大宣布」，媒體預料他將宣布角逐2024年總統大選。

法新社和路透社快訊報導，川普在俄亥俄州告訴現場歡呼的群眾：「我11月15日週二將在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）有非常重大的宣布。」

川普沒有進一步說明會宣布何事。

美聯社報導，川普對他第3度投身總統選戰的計畫愈來愈明確，近幾天曾表示他「非常、非常、非常有可能」再次出馬參選，並將「非常、非常快」正式敲定他的意向。

他昨天在佛羅里達州邁阿密（Miami）表示：「我可能會再來一次，請繼續關注。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111108