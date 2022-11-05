美國期中選舉3 / 川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024

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民調顯示「笨蛋，問題在經濟」是2022美國期中選舉最重要的議題，選民在經濟衰退與通貨膨脹陰影下走進投票所。共和黨信誓旦旦會拿下國會參眾兩院，民主黨拜登總統為免跛腳，高舉守護民主的大旗，背後卻是憂心川普恐再拚2024總統大位。

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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美國期中選舉8日登場，這場選舉被視為2024年大選前哨戰，尤其是對有意再拚大位的前總統川普來說，共和黨及他背書候選人表現如何，將決定深陷調查泥沼的川普是否有機會再次披上戰袍。

川普（Donald Trump）想再次角逐總統大位，在華府政壇早非秘密，他今年在許多公開場合都曾暗示自己想再選。

川普6月出席田納西州一場保守派陣營活動，問現場觀眾「有沒有人想看我再選總統？」引來台下一陣歡呼；他7月接受「紐約雜誌」（New York Magazine）專訪，更進一步透露自己對2024已做出決定，只是要看是在期中選舉之前還是之後宣布。

2017年坐上總統大位後，川普經歷過烏克蘭電話門、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）處理不善、甚至是震撼海內外的1月6日國會大廈動亂事件等爭議，卻大多順利脫身，在共和黨選民心中地位仍屹立不搖，宛如「打不死的小強」。

卸任後的川普，面臨涉嫌打包機密文件、膨脹資產價值牟利、企圖推翻2020年大選結果、1月6日國會大廈動亂等4大司法調查。看來雖危機重重，但專家多認為，這恐怕不足以阻擋川普再次入主白宮。

首先從法律面來看，澳洲廣播公司（ABC）引述前美國聯邦調查局（FBI）反情報人員蘭加帕（Asha Rangappa）指出，在美國憲法下，被判刑並不會自動失去當總統資格，即便當事人入監服刑。

蘭加帕表示，要符合競選美國總統資格不難，只要年滿35歲、出生美國且在美國居住滿14年即可。但她提醒，有些罪行確實會讓人失去當總統資格，例如非法移動、隱藏及毀損政府文件，因為部分刑責包括禁止擔任公職。

換句話說，除非川普在機密文件案上遭定罪，否則很高機率仍有資格競選總統。

2021年1月6日支持川普的示威者闖入國會大廈，國會警察壓制示威者。（美聯社）

且如美國網路媒體Vox分析，目前仍不清楚川普是否真的會因涉嫌竊取機密文件，而遭刑事起訴，以及相關起訴是否短期內會發生；加上事涉前總統，且其支持者曾攻擊國會大廈，司法部門勢必會更小心謹慎處理本案。

此外，這些調查也未必會讓川普「政治失分」。面對一連串指控，川普及部分共和黨人頻以「調查是出於政治動機」反擊，而這作法似乎奏效。

根據紐約時報／謝納學院（New York Times/Siena College）9月一份民調，雖有51%受訪者認為川普犯下嚴重聯邦罪行，仍有44%民眾對他看法正面，與7月支持度相仿；若2024對上總統拜登（Joe Biden），仍有42%選擇支持川普，僅小輸拜登3個百分點。

另外，哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）10月最新民調也發現，2024大選若今天舉辦，有45%民眾支持川普，勝過拜登的43%；在好感度政治人物排名中，川普也以47%名列第一。

不僅如此，被問及2024支持誰代表共和黨角逐總統大位，55%共和黨選民選擇川普，被視為川普翻版的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）雖名列第2，但與川普差距高達38個百分點，僅獲得17%支持度。

其他也有意參選的前副總統彭斯（Mike Pence）、積極抗中的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），則分別只獲得7%、3%，顯見川普仍是保守派選民心中「唯一首選」。

除了自身支持度穩固外，川普今年稍早也成功幫助多位共和黨人取得黨內初選提名，進一步奠定他的黨內影響力。

這包括競選懷俄明州聯邦眾議員的哈吉曼（Harriet Hageman），她以37個百分點的大幅差距，擊敗美國前副總統錢尼（Dick Cheney）長女、連任3屆懷俄明州聯邦眾議員的麗茲（Liz Cheney）。

根據民意調查分析網站FiveThirtyEight預測，今年期中選舉，共和黨可望在眾議院奪下過半數、約228席；在參議院部分，民主黨雖有較高機率拿下掌控權，但喬治亞、內華達及賓州選情仍屬「五五波」，誰勝誰負還很難說。

共和黨在這3州的候選人都有川普背書，若他們最後表現亮眼，為共和黨拿下關鍵席次，進而取得參議院掌控權，即便2024年共和黨內有意角逐總統初選提名者眾，川普在民調數字、選民號召力雙雙加持下，只要他想選，別人恐怕也只有讓位的份。（編輯：林憬屏）1111105