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造勢透露極有可能再戰白宮 川普：各位拭目以待

2022/11/4 13:29
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（中央社愛荷華州蘇城3日綜合外電報導）美國前總統川普今天在愛荷華州一場期中選舉選前造勢活動上，發出了計劃2024年再度參選、迄今最強烈的訊號，說他「非常、非常、非常有可能」再度挑戰白宮大位。

彭博報導，川普今晚在造勢大會上表示：「現在，為了要讓我們國家成功、安全且輝煌，我非常、非常、非常有可能將再度參選。」

這場活動目的在力挺共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）和其他獲川普支持的候選人，而愛荷華州也是率先舉行黨團會議選出總統候選人的州。

現場群眾開始鼓譟高呼「川普」後，川普表示：「很棒，那麼就拭目以待吧，我只能告訴各位，很快，拭目以待。」

川普連月來一直對計劃再度參選總統一事賣關子，一貫向支持者表示，他的決定會讓支持者「非常高興」。不過他發出計劃參選的訊號日益強烈。

曾任川普資深顧問的康威（Kellyanne Conway）今晨在一場活動上表示，她預期川普「很快」會對外宣布備受外界期盼的「回歸」一事，還說她對川普等到8日期中選舉過後再宣布一事給予肯定。她說：「我認為大家可以期望他很快會宣布。」

川普在愛州的造勢集會上呼籲選民在8日的期中選舉票投共和黨人，讓共和黨掌控國會，並「一勞永逸地終結（聯邦眾議院議長）裴洛西（Nancy Pelosi）的政治生涯」，同時阻止現任總統拜登和「極左派瘋子」。

川普一如既往地在集會上狠批拜登，說拜登是「我國史上最爛總統」、「有認知障礙，不適合領導」。他還展示了拜登講話時支支吾吾，以及登上空軍一號專機時腳步踉蹌的片段影片。

川普預計也將在賓州、佛羅里達州和俄亥俄州舉行集會活動，為他在期中選舉力挺的候選人造勢。川普利用這場選戰加強對共和黨的掌控，支持的候選人從地方層級到聯邦參院皆有。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111104

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