美國期中選舉5 / 美國會議員挺台 候選人互指親中抹紅變口水戰

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國期中選舉8日登場，南加州幾位爭取連任的國會議員不分黨派支持台灣；但特殊的是，台裔候選人陳介飛指控對手抹紅，話題登上全國版面。

美國國會議員競選活動進入倒數階段，駐洛杉磯辦事處10月上旬舉行雙十國慶酒會，多位爭取連任的參眾議員親自出席或錄影發言支持台灣，顯示國會挺台風向不分黨派的趨勢。

加州第30選區爭取連任的眾議院外交委員會成員、民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）接受中央社訪問說，他進入國會26年來推動多項法案支持台灣，近期他推動加速對台軍備移轉法案，希望加強美對台提供防衛物資，提升嚇阻力量。

薛曼參與推動「台灣旅行法」，促使台美高層更緊密互動，他受訪表示，正在運作今年底或明年邀請外交部長吳釗燮到眾院外交委員會出席聽證。

隸屬共和黨、在加州第40選區爭取連任的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）同樣關注台灣安全。她受訪時承諾，身為眾院外交委員會一員，如果台灣海峽發生衝突，她將與議會同僚合作，確保美國為台灣挺身而出。

韓裔背景的金映玉挺台立場鮮明，她近日參與提案並在媒體上呼籲，要求拜登政府拿出魄力，早日把數十億美元的對台軍售交付完畢。

華裔的民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）向中央社記者表示，台灣是亞洲一個傑出的民主國家，台美關係非常重要，尤其台灣是美國重要的貿易夥伴；她在一場台美經貿聽證會上，發言支持台美應該簽訂自由貿易協定，有利太平洋兩岸的經貿發展。

趙美心說，選區內有許多來自台灣的傑出企業家，他們在商業上展現領導力，幫助地方經濟蓬勃發展。

美國期中選舉將登場，華裔的民主黨眾議員趙美心（右）表示，台美關係非常重要。（圖取自facebook.com/RepJudyChu）

在台灣出生的眾議員劉雲平（Ted Lieu）在加州第33選區爭取連任。他近日訪問紐約，重申支持台灣加入國際組織的立場。劉雲平去年曾以國會議員身分致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲美國加快提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣。

美國政府與國會挺台的趨勢明顯，但在關注選民利益的選戰中，挺台與否並不重要。不過，加州第48選區的台裔候選人陳介飛（Jay Chen）挑戰現任韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel）的選戰，卻點燃了一場關於親中、抹紅的口水戰。

共和黨的朴銀珠陣營指控，陳介飛約10年前擔任學區委員時，曾支持中共的外宣機構孔子學院，在一則廣告影片中，將陳介飛描繪為中共同路人，稱他非常適合代表共產中國。

民主黨的陳介飛則指控，朴銀珠挑起仇外情緒。他上福斯電視台訪問強調，他的祖母為了不受共產黨統治，從中國逃到台灣，他的父母都來自台灣，最瞭解共產中國的威脅，他還秀出在美軍服役的徽章，「沒人可以質疑我對國家的忠誠」。

美國國家廣播公司（NBC）、有線電視新聞網（CNN）、紐約時報等全國媒體都報導這場在加州橘郡的亞裔候選人對壘，不僅台裔對上韓裔有話題，互指親中、抹紅的口水戰，更凸顯亞裔族群內部的矛盾衝突。

幾個亞裔、華裔團體聲援陳介飛，批評朴銀珠的選舉操作助長其他族裔對亞裔的仇視。但朴銀珠支持者認為，陳介飛有必要解釋過去支持孔子學院的原因。陳介飛雖然是台裔出身，但沒獲得多數台灣人社區的支持，多名台裔社區領袖在這次選舉中支持挺台立場鮮明的朴銀珠。（編輯：郭中翰）1111106