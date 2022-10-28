期中選舉民主黨打經濟牌 拜登大讚半導體投資

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統拜登今天大讚對半導體製造業的鉅額投資，期盼在11月期中選舉之前，搶回民主黨最能處理好經濟的論述。

拜登在離開白宮前往紐約州中部的雪城（Syracuse）之前，得知一個好消息：美國第3季的國內生產毛額（GDP）反彈成長，讓這個全球最大經濟體免去開始衰退的隱憂。

拜登微笑對記者說：「情況看起來不錯！」

美光科技（Micron Technology）將在雪城投資1000億美元建設半導體製造廠，拜登造訪當地時強調了這個好消息。半導體是拜登相當重視的關鍵高科技產品，被視為美國製造業重生的基石。

一般預料，民主黨將在11月8日期中選舉輸掉聯邦眾議院多數席位，可能也保不住參議院優勢。但拜登仍在競選最後階段帶頭在經濟議題上攻擊共和黨；美國民眾在40年來最嚴重的通貨膨脹下苦苦掙扎，民主黨在經濟領域一直處於守勢。

民主黨主導的國會通過規模達數十億美元的法案，推出各項獎勵措施來鼓勵業者，因此半導體和電動車領域的大型投資正在全美大量增加。

拜登表示，這顯示他正在重建過去幾年支持前總統川普及共和黨的藍領階級社群，他們支持川普的部分原因是在數十年來產業外移後不再抱有幻想。

拜登說，紐約州中部曾是「製造業中心地帶」，在實質上、文化上都與紐約市的浮華大相逕庭，如今「這個地區可望在先進製造業上，（再次）領先全球」。

他表示，美光設廠將「確保未來會是美國製造」。

距離美國期中選舉僅剩不到兩週時間，民主黨選情告急，連向來幾乎穩贏的紐約州也出現危機。今天陪同拜登赴雪城的民主黨籍紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也發現自己在這次選戰出乎意料地艱辛。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111028