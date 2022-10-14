新影片曝國會遇襲裴洛西求助 委員會欲傳喚川普

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）負責調查去年美國國會遇襲案的眾議院特別委員會今天表決通過，一致同意傳喚前總統川普作證，並公布一段新影片，顯示眾院議長裴洛西和其他政黨領袖在國會遇襲當時忙找救兵。

法新社報導，這段先前未公開的畫面凸顯川普支持者闖入國會辦公室和會議廳亂翻東西時，國會議員們有多無助。

聯邦眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

新影片中可見民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同志及共和黨領袖躲在一處安全的地方。她說：「一定有什麼辦法可以讓民眾維持有種安全或對政府運作能力有些信心的感覺，並且覺得真的可以選擇美國總統。」

裴洛西在狂打電話找救兵期間一度被告知，議員們正戴上防毒面具以準備突圍，她難以置信地問另一名民主黨領袖柯里本（Jim Clyburn）：「你相信嗎？」

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）看起來同樣感到不安。

明顯心煩意亂的舒默告訴裴洛西：「我要打電話給該死的（國防部）部長。」

幾分鐘後，他打電話給時任代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen），並質問「你為什麼不讓總統叫他們離開國會大廈，司法部長先生，你的執法責任呢？」

影片中也顯示裴洛西一邊與時任維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）講電話，一邊看著電視上暴動現場混亂的畫面。

她說：「他們剛剛打破了窗戶…他們說有人中槍。這太可怕了，而這一切都是在美國總統（川普）的慫恿下。」

裴洛西和舒默也一度與共和黨高層討論如何尋求幫助。

這段影片是由裴洛西女兒亞歷珊卓（Alexandra）所拍攝，穿插川普支持者入侵國會大廈的畫面。亞歷珊卓是一位紀錄片製作人。

民主黨籍眾議員、委員會成員拉斯金（Jamie Raskin）在聽證會上說：「國會兩黨高層都承認，川普總統是唯一可以讓示威者結束對國會的暴力圍攻、離開國會大廈回家的人。」

特別委員會成員在11月期中選舉前最後一次公開露面。他們今天一致表決通過，決定傳喚川普作證。

美聯社報導，川普幾乎肯定會反對這次的傳喚並拒絕作證。他在自家社群媒體網站上抨擊委員會沒有早點問他，不過他也沒說他會遵守，還說委員會「徹底失敗」。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111014