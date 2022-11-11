彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國前副總統彭斯（Mike Pence）將於15日出版回憶錄「願上帝助我」（So Help Me God），回顧2021年1月6日國會大廈暴動，談到與前總統川普共事的最後一段日子。

根據「華爾街日報」（WSJ）節錄的書本內容，彭斯在以第一人稱自述的回憶錄中說，2020年總統大選落敗後，他曾鼓勵川普東山再起。

書中寫道：「大選13天後，我和川普總統共進午餐。我告訴他，如果法律挑戰失敗，他可以爽快接受結果，進行政權交接，然後開始準備政治復出。先贏得喬治亞州聯邦參議員選舉、2021年維吉尼亞州州長選舉，以及2022年期中選舉，然後他可以再戰2024。他似乎不為所動，厭倦地說，『我不知道，2024太遠了』。」

「12月5日，在電話中，總統首次談到在國會挑戰選舉結果。到了12月中旬，網路上充斥對我的猜測。一個名為林肯計畫（Lincoln Project）的團體投放不負責任的電視廣告，宣稱如果我主持1月6日的國會聯席會議，清點選舉人團投票結果，就代表我知道一切都結束了。當我執行我的憲法職責時，也是為總統這次競選連任「在棺木上釘下最後一根釘子」。就我所知，這是第一次有人指涉我或許可能改變選舉結果。」

「12月19日，總統提到打算於1月6日在華府舉行一場集會，我認為這會有助外界關注整個過程。我才剛和一名參議員提到，重點是要在國會和美國人民面前審查對這次選舉的疑慮。12月21日，俄亥俄州聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan）在白宮提到要對選舉結果提出異議。我承諾會接受所有正當提出來的異議，並充分辯論。」

「12月23日，我和家人搭乘空軍二號去和親友一起過耶誕節。當我們飛行在美國上空時，川普總統轉推一篇名為『彭斯行動牌』（Operation Pence Card）的曖昧文章，暗示即便所有努力都失敗了，我仍能在1月6日推翻選舉結果。我把這給妻子凱倫（Karen）看，然後翻了個白眼。」

「新年當天一早電話響了，聯邦眾議員戈默特（Louie Gohmert）和其他共和黨人提起訴訟，要求聯邦法官宣判我有『專屬權力和單獨審酌權』來決定哪些選舉人團票能被計入。」

「總統對我說，他不想看到『彭斯反對戈默特訴訟案』變成今早的頭條新聞。我告訴他，我確實反對。他說，『如果這能給你權力，你幹嘛反對呢？』我一如以往多次提過的，再次告訴他，我不認為憲法賦予我這樣的權力。他責備我，『你太老實了。成千上萬的人會恨死你…民眾會覺得你太蠢』。」

「1月2日星期六，我指示幕僚長發布聲明，支持國會議員依選舉計數法（Electoral Count Act）提出異議的權利。星期天早上的報紙標題寫著『彭斯歡迎共和黨議員挑戰選舉人團票計票』。總統打電話給我，心情非常好，大喊『你已經從非常不受歡迎，變成超受歡迎了』。但他再次施壓我單方面反對選舉人團票，他說，『你可以在歷史留名，但如果你沒膽去做，你就只不過是另一個泛泛之輩。』」

「1月5日，臨睡前，我看到川普競選團隊發布聲明，針對『紐約時報』報導，我告訴總統，我認為自己無權阻止國會認證選舉結果。這是真的，但聲明卻稱這是一則『假新聞』。我有一種感覺，2021年1月6日會是非常漫長的一天。」

1月6日，「我起得很早，準備要發給國會的聲明。上午11時剛過電話響起，是總統。我說，『儘管您昨晚發布了那種聲明，但我對你向來坦白，總統先生』。我重申我不認為我有權力決定哪些選舉人團票可以被計入，並說我打算在國會聯席會議開始前發布聲明，重申這一點。」

「總統對我痛斥：『你像個懦夫一般退縮了，如果你這麼做，就代表我5年前（選你當副手）是大錯特錯。』他說，『你這麼做不是在保護我們的國家，你應該要支持且捍衛我們的國家』。我冷靜地告訴他，『我們兩個都宣誓要支持並捍衛憲法』。」

「當我前往國會時，總統登上舞台告訴群眾，『我希望麥可（彭斯）要去做正確的事情。我希望如此。因為如果麥可彭斯做了正確的事，我們就贏得這場選舉…彭斯副總統必須要做的就是把票送回各州重新認證，我們就會成為總統，你們就會是最幸福的人』。」

「我們的車隊抵達國會大廈時，我看到數以千計示威民眾在東草坪和平示威。我同情這些特別來到華府的好人，他們被告知選舉結果可以被改變。我們進入國會大廈時，他們高聲歡呼，我轉向我的女兒嘆氣說，『上帝保佑這些人，他們會非常失望』。」

「我完全不知道，在國會大廈西邊一個街區已出現『人牆』，當我率領參議員抵達眾院，氣氛肅穆，沒有任何跡象顯示外頭有暴動正在醞釀。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在下午1時過後不久敲下議事槌宣布開會。」

「當選舉人團票開到亞利桑納州時，眾議員戈薩（Paul Gosar）和60名眾議員共同提出當天的第一項異議，當我問有無參議員附議，參議員克魯茲（Ted Cruz）站了起來。我宣布聯席會議休會，和參議員們一起回到參院，依舊沒察覺外面的暴動。」

「討論進行了40分鐘，奧克拉荷馬州參議員藍福特（James Lankford）正在發言，坐在我前面的參院法規專家麥克唐納（Elizabeth MacDonough）靠向椅背對我低聲說，『副總統先生，示威者已在1樓破門而入，讓您知道一下』。」

「我的一名維安人員走進參院，直直走向我說，『副總統先生，我們該走了』。我當時相信國會警察會很快控制局面。所以我告訴他，我們可以到附近為我擔任參院主席而保留的儀式性辦公室等候。但很快，我的維安隊長吉伯斯（Timothy Giebels）走進辦公室說，『長官，我們必須護送你離開這棟建築物』。示威者已經闖入眾院，正朝參院前進。我事後知道，他們很多人正在搜查我的行蹤。」

「我告訴我的維安人員，我不會離開崗位。吉伯斯懇求我們離開，暴徒已到達我們所在的樓層。我指著他的胸口說，『你沒聽到我說的嗎？我不走！我不會讓那些人看到16輛車的車隊加速離開國會大廈』。他說我們不能停留在這裡，因為辦公室只有玻璃門，沒有保護力。我的女兒夏綠蒂（Charlotte）感覺到我的無力，詢問『國會大廈裡還有哪裡是爸爸可以去的？』吉伯斯建議移動到樓下卸貨區和車庫。我同意了。」

「階梯被安全守住。我們慢慢地走進大廳，周圍一片混亂：維安人員和警察指引人群到安全地帶，工作人員呼喊竄逃尋找掩護。我聽到腳步聲和憤怒咆哮聲。前往地下室的路上多花了幾分鐘，因為我堅持要用走的，而不是跑的。特勤局團隊勉強配合我。」

「當我們到了卸貨區，我看到我們的車隊已經等在那裡，所有車頭朝向出口，吉伯斯準備護送我們上車，我停下來說，『我不上車』。吉伯斯回答，『長官，我們只是讓您在車上等，不會離開國會大廈』。」

「我說，『我相信你。你是一個正直的人，但這輛車不是你開的』。我知道一旦我上車，就會有人叫司機把我們載離國會大廈。」

「我們在車庫裡沒有電視，我的幕僚和維安人員透過警用無線電和推特來向我簡報最新狀況。我鎮定的助理包爾（Zach Bauer）走上前，扭捏地交給我他的手機，總統在下午2時24分時推文，『麥可彭斯沒有勇氣做該做的事來保護我們的國家和憲法，給各州一次機會來認證更正的事實，而不是他們先前被要求認證的欺詐或不準確的內容，美國需要真相！』」

「暴徒正在洗劫國會。我事後得知，當中有些人高喊著『吊死彭斯！』。我不理會總統的推文，繼續工作。我的幕僚長安排了一場與國會領袖的電話會議，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說，應該盡快復會完成計票，大家都同意。」

「下午2時38分，白宮似乎冷靜下來。總統推文『請支持國會警察和執法部門，他們是站在我們國家這一邊的，保持和平！』。又過了半小時，他呼籲暴徒『保持和平，不要暴力！記住，請尊重法律及我們偉大的執法人員』。下午4時17分，總統發布一段影片告訴暴徒，『我了解你們的痛苦，我了解你們受了傷…但是現在該回家了，我們必須保持和平』。」

「晚間7時，我們獲准重返辦公室。當議程重新開始時，所有事情都改變了。許多議員撤回對異議案的支持。1月7日凌晨3時40分，明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）宣讀2020年選舉結果。」

「1月11日，我和總統碰面，他看上去很累，聲音比平常更虛弱。他說：『你好嗎？凱倫和夏綠蒂都好嗎？』我簡短回應說我們都好，還告訴他1月6日當天，我的妻女都在國會大廈裡。他帶著一絲後悔回應我，『我現在才知道』，接著他問，『你當時害怕嗎？』。我說，『不，我是生氣。您和我那天各持己見，總統先生，看著民眾摧毀國會大廈令我感到憤怒』。」

「他開始提起選舉，說那些民眾很憤怒，但他的聲音愈來愈小。我告訴他必須讓事情過去，他默默地回答，『是啊。』」

「他的語氣裡帶著真切的悲傷，沉思道：『如果我們沒有發動這場集會？如果他們沒去國會？』然後他說：『這樣的結局太可怕了。』」

「1月14日，總統第二次被彈劾的隔天，我到橢圓形辦公室一趟。他前一天晚上明確譴責發生在國會大廈的暴力，呼籲民眾保持冷靜和團結，我對他的演說表示道賀。他說，『我知道你會喜歡的。』他似乎很洩氣，所以我告訴他我有為他祈禱。總統回答，『別麻煩了。』」

「我要離開時，他說，『這段期間很有趣。』我回答，『是我的榮幸，總統先生。』在走向通往走廊的門時，我停下來注視著總統的眼睛說，『我想我們只有在兩件事上意見不同。』他問，『什麼？』我提到一是1月6日那天，然後是『我永遠不會停止為你禱告』。他笑了笑說，『是啊，永遠不要改變。』」（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1111111