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拜登稱頌警察英雄 批川普坐視國會暴動沒勇氣阻止

2022/7/26 10:09
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天批評他在2024年大選可能對上的數名共和黨對手，稱前總統川普沒有「勇氣」阻止2021年1月6日的國會山莊暴動案發生。

法新社報導，拜登在全美非裔執法官員組織會議（National Organization of Black Law Enforcement Executives Conference）上說：「勇敢的執法官員處在中世紀地獄3個小時，身上流著血、周圍都是暴力衝突，與相信敗選總統謊言的瘋狂暴徒對峙。」

他說：「有3個小時，落選的前美國總統安坐在橢圓形辦公室旁邊的私人飯廳，靜看這一切發生。」

路透社報導，拜登因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在白宮隔離休養，他透過預錄影片向佛羅里達州舉行的這場活動表示：「警察是那天的英雄，而川普沒有勇氣採取行動。」

他說：「全美各地勇敢的警察永遠不會忘記這天。你不能同時支持暴動又支持警察。你不能一邊支持起義，一邊支持民主。你不能支持暴亂又力挺美國人。」

他在這場活動上還批評了其他知名佛州共和黨人，例如州長迪尚特（Ron DeSantis）。迪尚特是共和黨的政治新星，被視為可能角逐總統大位的人選之一。

拜登說：「在你們今天所處的佛州，州長迪尚特、聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、參議員史考特（Rick Scott）全都反對禁用攻擊武器。」

他說：「對我而言，這件事很簡單。你不能支持將戰爭武器帶到美國街頭，這樣就不是站在警方那邊。」

拜登通常不會指名道姓地談論政敵。川普與迪尚特都被認為是在2024年大選可能挑戰拜登的人選。

11月8日舉行的期中選舉將決定拜登所屬的民主黨是否將持續掌控國會，也是一次檢驗拜登是否能連任的論據的機會。

拜登的發言與數個敏感話題有關，包括執法、槍枝與對民主構成的威脅，民主黨人希望迫使共和黨人在這些議題上採取防守態勢。

在美國社會大規模抗議種族暴行後，川普自稱是槍枝擁有者、警察及「法律與秩序」的盟友。拜登上月將一項獲跨黨派支持的槍枝安全法案簽署成法，試圖闡明這類進一步措施可以保護警方安全。

2021年1月6日，數以千計的川普支持者闖入國會，試圖阻止國會認證拜登贏得2020年11月的總統選舉。過去6週來，調查國會遇襲案的聯邦眾議院特別委員會舉辦數場聽證會，描述川普煽動暴力的暴徒，坐在後頭靜看這一切發生。

川普與許多共和黨籍國會議員聲稱調查特別委員會具有政治動機，但委員會依據的是川普幕僚與盟友的證詞。

拜登的盟友認為，這幾場聽證會將讓川粉重新思考是否繼續效忠川普。上週公布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調發現，32%的共和黨人說，川普2024年不應競選總統，比聽證會剛召開時的26%多。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110726

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