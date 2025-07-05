颱風丹娜絲影響 華航6日高雄往返12航班取消
2025/7/5 20:20
（中央社記者吳欣紜台北5日電）颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，中華航空今天宣布，明天高雄往返東京成田、曼谷、大阪、沖繩等12個航班取消，高雄往返深圳航班提前，另有2個航班將延後至7日起飛。
輕度颱風丹娜絲來襲，中央氣象署預計今晚8時30分發布陸上颱風警報，嘉義以南、澎湖可能列入首波警戒範圍，今晚至明晨南部和台東會有局部性雨勢，沿海風力逐步增強。
受颱風影響，華航今天宣布，明天高雄往返東京成田CI126/CI127航班、高雄往返曼谷CI839/CI840航班、高雄往返大阪CI176/CI177航班、高雄往返沖繩CI132/CI133航班、高雄往返上海浦東CI583/CI584航班以及高雄往返香港CI935/CI936航班取消。
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另外，明天高雄往返深圳CI585/CI586航班提前；而首爾仁川飛往高雄CI165航班以及東京成田飛往高雄CI103航班，延後至7日起飛。
華航建議，旅客可多利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。（編輯：吳素柔）1140705
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