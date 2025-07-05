6日國內線多取消國際線部分異動 民航局籲留意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲來襲，民航局今天表示，明天國內線多數取消，華航與台灣虎航國際線有部分異動，除要求業者航機派遣作業需符合防颱作業程序並妥善維護旅客權益，也提醒旅客留意航班動態。

交通部民用航空局發布新聞稿表示，隨著颱風丹娜絲逐漸接近台灣，截至晚間6時止，國內線取消22架次、延誤4架次，國際線未受影響。

民航局表示，因澎湖、金門航線今天候補旅客較多，為協助疏運旅客，已協調立榮航空澎湖-台北航線放大機型2架次，華信航空金門-台北航線加開班機2架次。

民航局指出，根據國籍業者提供最新動態，明天立榮與華信國內線全部取消，德安西線取消，東線則逐班視颱風動態調整；國際線部分，長榮與星宇維持正常，華航與虎航則有部分調整，後續業者今晚與明天上午，均會根據颱風最新動態召開防颱會議調度航班。

透過 Google News 追蹤中央社

民航局表示，已要求航空公司需妥善維護旅客權益，在官網公布即時航班訊息並通知旅客及提供必要協助，同時提醒旅客出發前，務必先向航空公司確認航班動態，以利行程安排。

此外，民航局表示，還要求各航空公司應嚴格遵循防颱標準作業程序，並就航機派遣作業、飛航作業安全、氣象資訊即時發布等方面，要求充分整備與應變，確保旅客安排與飛航安全，並要求業者應滾動檢討航班執行與乘客服務規劃，視颱風動態準備各種備案，機隊調度、油量增載及備降場等，後續均應做出相對調整。（編輯：張銘坤）1140705