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中歐電動車談判 央視：只欠臨門一腳

2025/7/5 12:57
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（中央社台北5日電）中國官媒央視旗下新媒體玉淵譚天昨天稱，中歐電動汽車談判的技術部分已基本完成，只欠臨門一腳，「關鍵在於歐方能否展現出相應的政治意願推動問題的解決」。

綜合01等港媒今天報導，玉淵譚天4日發文披露了中歐電動汽車談判最新進展並做了上述表示。

歐盟於2023年10月對中國電動汽車發起反補貼調查，並於2024年10月底開始對中國車企徵收最高35.3%、為期5年的反補貼稅。雙方之後以最低價格承諾代替反補貼稅的解決方案進行多次談判。

中國商務部長王文濤6月出訪法國期間與歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在巴黎會談，雙方討論了歐盟對於中國電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案以及出口管制等議題。

中方發言人之後表示，在電動汽車案方面，王文濤與塞夫柯維奇推動向妥善解決的方向又邁進一大步，中歐電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

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中國外長王毅日前與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤時強調，中歐選擇開放共贏，經濟全球化潮流就不會逆轉。

王毅表示，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵時間點舉行的一次重要會晤，中方期待與歐方對外發出清晰、正面和積極的訊號。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140705

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#歐盟
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