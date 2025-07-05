中國電動車崛起 威脅巴西汽車行業

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）從2024年開始，隨著比亞迪和長城等品牌在巴西市場的影響力加強，中國電動汽車開始威脅巴西汽車行業。在價格具競爭力和先進技術推動下，中國電動和混合動力汽車的「入侵」給當地汽車製造商帶來壓力，引發業者競爭力的擔憂。

中國汽車對巴西汽車行業加劇威脅的因素包括進口量顯著增加，尤其是電動和混合動力汽車，還有比亞迪和長城等中國品牌已在巴西建廠，2025年開始生產電動汽車。

此外，中國汽車製造商激進的訂價策略，通常價格低於市場平均水準，吸引消費者，引起巴西汽車行業關注。

中國汽車製造商還投資尖端技術，提供具有與傳統品牌汽車競爭功能和系統的汽車。中國政府通過補貼和公共政策鼓勵電動汽車行業發展，也有助於提高中國汽車的競爭力。

另一方面，巴西汽車行業正在尋找應對中國競爭的解決方案，例如尋求與外國公司合作、開發自己的技術，同時向政府施壓，尋求保護國內市場措施，例如提高進口關稅和鼓勵國內製造商投資生產電動和混合動力車型。

根據巴西工商服務發展部數據指出，2024年上半年，中國向巴西銷售6.26萬輛電動汽車，佔巴西進口電動汽車總量的91.4%。

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2025年初至今，電動汽車總銷量達11.10萬輛，中國品牌持續佔據穩固地位。

中國電動汽車日益擴張，在巴西汽車市場引發激烈競爭，無論是通過保護主義措施、技術投資還是尋求戰略合作夥伴關係，巴西汽車行業的未來將取決於汽車製造商適應這種新情況，並提供滿足消費者需求的具競爭力產品的能力。（編輯：陳承功）1140705