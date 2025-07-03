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競爭加劇和馬斯克參與政治引議 特斯拉Q2交車續減

2025/7/3 09:27
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（中央社紐約2日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）因市場競爭加劇及執行長馬斯克（Elon Musk）參與政治活動引發反彈影響，今天公布第2季交車量再次大幅下滑。

特斯拉第2季交車量為38萬4122輛，雖較去年同期減少13.5%，但優於近期一些預測。消息公布後，特斯拉股價上漲。

特斯拉此一全球銷售數字反映電動車市場競爭加劇的局面。

特斯拉曾占據市場主導地位，但現在這個市場也出現比亞迪和其他低成本中國企業，以及通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）等大廠投入競爭。

馬斯克代表右翼人士的政治活動，也讓特斯拉成為抵制對象及示威目標，進而拖累銷售表現。

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最近幾天馬斯克與美國總統川普的矛盾再起，導致特斯拉1日股價下挫。

這些數據預示，特斯拉將於7月23日出爐的財報可能再次出現疲軟的獲利。標普資本智商（S&P Capital IQ）的數據顯示，分析師目前預測特斯拉獲利將下降16%，至12億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140703

#川普
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6月新車掛牌略佳估7月逾4.5萬輛 特斯拉躍進口車第4網傳Robotaxi走錯車道影片 美當局聯繫特斯拉
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