台塑新智能與波蘭SKB集團簽署MOU 展開5大戰略合作

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）台塑集團加速轉型，旗下台塑新智能今天宣布與波蘭SKB集團簽署業務合作備忘錄（MOU），將展開包括電動巴士、電動車充電與儲能整合系統、工商業儲能、智慧能源平台，以及策略性投資與產業結盟等5大領域戰略合作，未來擬聯手拓展歐洲新能源市場。

台塑新智能董事長王瑞瑜與SKB集團執行長多博茲（Bartlomiej Dobosz），7月1日在台北舉辦的「波蘭台灣經貿論壇」中，共同代表簽署MOU。簽署儀式由波蘭經濟部政務次長雅洛斯（Michal Jaros）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、波蘭台灣工商會理事長Agnieszka Sygitowicz等多名波蘭商界領袖、政府官員與專家學者見證。

王瑞瑜指出，台塑新智能長期以全球化視野推動新能源事業發展，過去成功將UPS（不斷電系統）搭載的電池模組穩定出口至中國、東南亞及北美等海外市場，隨著彰濱電芯廠去年完工量產，所生產的磷酸鋰鐵電芯與模組擁有高能量密度、高安全穩定性等優勢，除供應台灣市場，也將積極拓展海外市場。

此次攜手SKB集團，王瑞瑜表示，台塑新智能將提供電池包、模組、儲能系統等整合解決方案，導入SKB電動巴士系統與零組件開發能力、再生能源電廠建設及政府專案承包經驗，結合雙方技術，在歐洲共同擘劃儲能基礎建設與電動運輸藍圖。

台塑新智能總經理劉慧啓補充表示，目前波蘭市區電動巴士普及率約5%至7%，距離波蘭政府訂定2030年75%目標仍有一段差異，加上波蘭發電結構的燃煤比重超過60%，為因應電力多元化及減碳等轉型需求，其於太陽能、風力、沼氣發電等再生能源快速建置同時，需要搭配儲能系統以因應尖峰需求確保穩定供電。

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台塑新智能將以自主開發的儲能解決方案協助強化尖峰負載調節，並延伸串聯充電設施、交通系統等領域，全面支援波蘭及歐洲市場推動低碳轉型。

關於SKB集團，台塑新智能表示，SKB集團成立35年，為波蘭具代表性的鋼結構、再生能源與化學工業公司，專注於重工建設、能源基礎設施、鑄鐵、大型物流等業務。（編輯：楊凱翔）1140702