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廣島、長崎和平祈念儀式 台灣將首次出席

2025/7/5 18:34
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（中央社記者戴雅真東京5日專電）繼廣島通知台灣首次受邀出席和平紀念儀式後，日本長崎市8月9日的和平祈念儀式，長崎市長鈴木史朗今天表示，對於希望參加儀式的台灣，「我們已經回覆，表示歡迎他們出席」，表明接受台灣參加儀式。

廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，廣島市政府已在5月把通知發給東京的台北駐日經濟文化代表處。這將是台灣首次出席廣島和平紀念儀式。

另一方面，長崎市將於8月9日「長崎原爆之日」在和平公園舉行和平祈念儀式，今年是長崎被原子彈轟炸80週年，出席儀式者將比去年多300人，總計約2700人。

朝日新聞、長崎文化放送報導，長崎市過往都沒有邀請台灣參加祈念儀式，鈴木原本也說今年不打算對台灣發出邀請或通知，但台灣隨後表達參加意願。鈴木6月在例行記者會上改口，表示市政府將研議因應方式。

長崎市今年根據外務省官網上記載的「駐日外國公館名單」等資料，向在日本設有駐外公館的所有國家與地區發送邀請函，也向北韓在內、38個在聯合國設有代表部（團）的國家發送通知函，包括去年沒有被邀請的俄羅斯、白俄羅斯和以色列。

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經過研議後，鈴木今天在和平宣言文起草委員會結束後受訪表示，「長崎市已經回覆台灣方面，表示歡迎他們出席」。

長崎市表示，將考慮對台灣的參與以不同方式應對，不會發送正式的邀請函或通知函。（編輯：唐佩君）1140705

鈴木史朗
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