廣島和平紀念儀式 廣島市向駐日處發送邀請函

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，廣島市政府今天表示，已把通知發給東京的台北駐日經濟文化代表處。這將是台灣首次出席廣島和平紀念儀式。外交部先前表示，將於收到邀請函後研議適當出席人選。

產經新聞報導，由於日本與台灣沒有正式外交關係，廣島市政府原本未將台灣列為通知出席對象，但鑑於今年是第二次世界大戰結束80週年，也是廣島原爆80週年，廣島市政府認為有必要擴大傳遞「廣島之心」，也就是人類共存與繁榮的理念，因而決定通知台灣。

廣島市府今年4月公布，把原本以「招待」各國代表出席儀式的作法，改為「通知」各國代表將舉辦儀式的方式。接獲通知的對象是否派代表出席，各自做判斷。

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廣島市府表示，已把通知發送給相當於台灣駐日代表機構的「台北駐日經濟文化代表處（東京）」，同樣的通知也發給在日本設有駐外使館、在聯合國設有代表部的195國及地區。

廣島市府也公布和平紀念儀式概要。由於2023年舉行儀式時，發生廣島市政府職員被激進團體毆傷事件，今年將延續去年的安全措施，對包括原爆圓頂館在內的整個公園實施入場管制。（編輯：陳妍君）1140523