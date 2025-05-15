8/6廣島和平紀念儀式 台灣可望首度受邀出席

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式，原本台灣並非被「通知」出席的對象，但鑑於今年是第二次世界大戰結束80週年，也是廣島原爆80週年，廣島市政府傾向通知台灣出席。

駐大阪辦事處處長洪英傑對中央社表示，有關此事，多位對台灣友好的廣島市議員在市議會為台灣發聲，這將是台灣首度受邀出席廣島和平紀念儀式。

日本產經新聞報導，廣島市府今年8月6日將主辦和平紀念儀式，5月之內將公布包括通知函等和平紀念儀式的概要。

有關對台灣發出通知一事，廣島市府原本僅表示「研議中」，但鑑於今年是廣島原爆80週年，廣島市府認為有必要廣為傳達祈願人類共存共榮的「廣島之心」，傾向通知台灣出席儀式。

報導指出，廣島市府今年4月公布把原本以「招待」各國代表出席儀式的作法，改為以「通知」各國代表將舉辦儀式的方式。接獲通知的對象是否派代表出席，各自做判斷。

通知的對象包括在日本設有駐外使館、在聯合國有設代表部的195國及地區。因日本與台灣沒正式邦交，今年4月時，台灣尚未被廣島市府列入將發通知的對象。

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轄區涵蓋廣島市的駐大阪辦事處長洪英傑4月以書面對產經新聞表示，「台灣追求台灣海峽及印度太平洋的和平穩定及繁榮，願與理念相同的國家合作，如果能收到邀請函（通知），將出席」。

廣島和平紀念儀式是為紀念1945年廣島受原子彈轟炸受害者，廣島市府每年8月6日（1950年因韓戰爆發停辦）在和平紀念公園舉行慰靈及祈願世界永久和平的儀式，正式名稱為「廣島市原子彈爆炸死難者慰靈式及和平祈念式」。首次儀式於1947年8月6日舉行。（編輯：韋樞）1140515