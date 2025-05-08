總統：紀念歐戰勝利具3意義 姑息只會讓侵略者食髓知味

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（中央社記者楊堯茹台北8日電）總統賴清德今天上午在「歐戰勝利80週年」紀念活動致詞表示，二戰慘痛經驗告訴大家，姑息只會讓侵略者食髓知味，膨脹更大野心與自滿利牙；他指出，此時紀念歐戰勝利，具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心等3大意義。

外交部上午在台北賓館舉行「歐戰勝利80週年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）等多國駐台使節代表，以及總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長吳志中等出席。

總統致詞時表示，今天懷著肅穆的心情與各國代表齊聚一堂，這不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵著與國際社會更緊密的連結。歐戰的勝利，更是仰賴所有國家的通力合作，此紀念活動集結17個國家及歐盟的代表，就是最好的證明。

總統說，此時此刻紀念歐戰的勝利，有3個極為重要的意義，第一，二戰的勝利，奠基在人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動。歷史告訴大家，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，而且必定失敗。

總統指出，第二，當年的軸心國，現在都成為百分之百的民主國家，並享有真正的和平與繁榮，得到世界的尊敬。這證明唯有自由和民主，才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴，才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略，只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等。

總統強調，回顧戰後一路走來的歷史會發現，民主選舉、自由市場、尊重人權，才是人類該追求的真正文明形式。

總統引用美國前總統、時任同盟國遠征軍司令艾森豪（Dwight D. Eisenhower）將軍在諾曼第大登陸前所寫的信，「同盟國遠征部隊的士兵、水手和飛行員們：你們即將踏上偉大的征戰，我們已經為此、辛勤奮鬥了數個月。全世界的目光都注視著你們，而世界各地熱愛自由人們的希望和祈禱，也都將與你們同行」；這封信提醒自由民主的可貴，需要靠實力，靠時時刻刻的警覺，才能牢牢守護。

總統指出，第三，歐戰的爆發固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心。當時人們曾以為，讓侵略者嘗到一些甜頭或許就可以帶來和平，但二戰的慘痛經驗告訴大家，姑息，只會讓侵略者食髓知味，並且膨脹更大的野心與自滿的利牙。

總統進一步表示，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅，正共同經歷攸關通訊與網路安全、鋪設數十年的海底電纜，會遭到刻意的破壞；正共同經歷，攸關民主健全發展的選舉，會受到各種境外錯假資訊的干擾，製造刻意的社會對立；也正在共同經歷，對既有國際規則、自由開放的公平市場，種種灰色地帶的侵擾、施壓與傾銷。

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總統指出，紀念歐戰帶來的和平時，絕對不能忘記歷史的教訓。全世界熱愛自由的人們與國家，在此時此刻務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機，讓世世代代都能繼續享有當前的生活、保有人性尊嚴與價值。

總統最後表示，現在就是最好的時機，相信只要通力合作，一定可以用實力，帶來恆久且真確的和平；只要團結一致，一定可以用自由，照亮廣大且無垠的世界；只要堅守立場，絕對可以守護習以為常的生活、賴以為生的家園，以及每一個熱愛自由民主的人們。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140508

影片來源：中央社攝影看世界