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綠委憂希特勒說釀災 外交部：全力向駐台館處說明

2025/5/8 12:45（5/8 13:43 更新）
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（中央社記者葉素萍台北8日電）國民黨主席朱立倫批總統賴清德在做希特勒做的事，德國在台協會聲明指是缺乏歷史敏感度的類比。民進黨立委林楚茵說，多個國外駐台辦事處轉發德國在台協會聲明，納粹言論恐形成外交災難；外交部次長陳明祺說，將向國外駐台辦事處全力說明，這絕非台灣主流民意。

國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會昨晚在社群媒體表示，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

陳明祺今天列席立法院外交及國防委員會報告備詢，民進黨立委沈伯洋、林楚茵、王定宇都針對此議題質詢。

林楚茵指出，德國在台協會在社群平台發布聲明後，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台協會都相繼轉貼，時值歐戰結束80週年，朱立倫的納粹言論恐形成外交災難，甚至引發外交危機。

林楚茵批評，國民黨號稱擁有台灣60%民意，卻說出這種沒有歷史常識的言論，不可能代表台灣主流民意。

陳明祺答詢表示，外交部會盡全力跟國外駐台辦事處說明，這絕非台灣主流的民意。

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林楚茵說，中國統戰媒體「海峽之聲」就曾在去年6月指賴總統正在向希特勒靠攏，有心人士在跟中國協同作戰，外交部必須要有所警醒。

陳明祺答詢表示，俄國侵略烏克蘭之前也是用同樣的說法，指控一個猶太背景的總統是納粹，海峽之聲對賴總統的指控，外交部會非常小心，也會向國際社會再次澄清，這絕對不是台灣主流民意；民主社會才會存在政黨競爭，這正是證明台灣非但不是極權統治的國家，而是民主自由的典範。（編輯：翟思嘉）1140508

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