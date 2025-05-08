朱立倫批賴總統像希特勒 以色列駐台辦：不當比較

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（中央社記者楊堯茹台北8日電）國民黨主席朱立倫批賴政府像希特勒，引發議論。以色列駐台辦事處今天表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心；領導人擁有選擇的力量，即選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。

國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德在做希特勒做的事。德國在台協會昨晚回應，國民黨應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。對此，朱立倫今天說，民主也可能產生法西斯、會變成獨裁，要嚴格面對殘害民主、迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是共同的目標，也是他的原意。

以色列駐台辦事處（Israel in Taipei）今天上午透過臉書發文指出，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任。

以色列駐台辦事處說，反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

以色列駐台辦事處呼籲，社會各界的領袖們，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度。尤其在政治辯論時刻，領導人擁有選擇的力量：「選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。」

德國在台協會上午也在臉書發文指出，2025年是第二次世界大戰歐洲戰區結束80週年，全世界會有許多活動回憶週年紀念。當時深受法西斯主義與領導崇拜影響的德國，於1939年開啟第二次世界大戰，並且背負著造成超過6000萬戰爭亡魂的罪魁禍首之名，同樣也將紀念這個日子。

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德國在台協會表示，在二次大戰後的數十年，德國密切探究這段過去，並與戰時的敵人進行和解，而對抗反猶太主義是今日德國的國家政策。

此外，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處等機構，也都轉貼德國在台辦事處昨晚的臉書貼文，表達支持。（編輯：林克倫）1140508