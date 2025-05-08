批綠像希特勒 朱立倫：原意是嚴格面對傷害人權獨裁者

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德在做希特勒做的事，德國在台協會回應，國民黨應避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。朱立倫今天說，民主也可能產生法西斯、會變成獨裁，要嚴格面對殘害民主、迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是共同的目標，也是他的原意。

朱立倫昨天表示，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會昨晚透過社群媒體表示，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

朱立倫今天上午出席「為愛彩繪 讓愛延續」母親節活動前受訪回應說，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，被人類共同譴責與唾棄，但不要忘了，民主也可能產生法西斯、也會變成獨裁，這才是大家所學到的歷史教訓；要嚴格面對殘害民主、迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是共同的目標，也是他的原意。

朱立倫認為，國際社會應共同唾棄獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該要站在堅守民主自由立場講話。

朱立倫指出，外國政府不能成為迫害民主幫凶，更不應干預各國的內政，他立場非常清楚，指的是賴總統變成獨裁化、變成迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向，這是從歷史學到的教訓；且媒體、民眾也都這樣說，真正應該要反省檢討的是賴總統。

此外，朱立倫上午也透過臉書表示，今天是歐戰勝利80週年，這場大戰是對抗獨裁、對抗侵略者的戰爭。當年德國的希特勒、義大利的墨索里尼等軸心國國家最終崩潰，在犧牲無數軍民生命後，同盟國獲得勝利，自由、民主也得以存續至今；同為同盟國一員的中華民國在亞洲戰場浴血對日抗戰，但仍對歐洲戰場的勝利，同感興奮及慶賀。

朱立倫說，9月3日是對日抗戰勝利紀念日80週年，身為戰勝國的中華民國，應該共同慶祝，感謝國軍及全國軍民的犧牲及奮戰，最終取得勝利。中華民國作為戰勝國一員，永遠會記得當年軍民同胞為了對抗獨裁、對抗法西斯所付出的血淚。

朱立倫表示，各方都應將心比心，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。

朱立倫說，當年中華民國駐維也納總領事何鳳山向被納粹迫害的猶太人發放數千張簽證，中華民國亦是二次世界大戰反法西斯陣營的重要成員，在亞洲戰場長期抵抗當時軍國主義的侵略，付出巨大的犧牲，中華民國始終站在反對侵略、捍衛自由與正義的一方。

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朱立倫認為，歷史啟示大家，民主政治會出現法西斯，但法西斯會終結民主政治，並且導致對人權的踐踏和對社會的摧殘。因此，警惕任何可能侵蝕民主根基的行為，堅持多元開放的政治環境，以及保障言論自由和集會結社的權利，是防止歷史悲劇重演的關鍵。

朱立倫強調，國民黨將持續致力於維護中華民國的民主憲政，並與所有愛好自由的人民共同努力，確保台灣社會不會有被執政者壓迫的未來。（編輯：林克倫、蘇志宗）1140508