德國在台協會批朱立倫 外交部：尊重就歷史發表聲明

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（中央社記者葉素萍台北8日電）國民黨主席朱立倫昨天批總統賴清德在做希特勒做的事，德國在台協會發聲明，指這是缺乏歷史敏感度的類比。外交部次長陳明祺今天說，德國從二戰後深切反省獨裁統治所帶來的痛苦，德國就國家歷史發表聲明，「我們表示尊重」。

國民黨主席朱立倫昨天表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會昨晚透過社群媒體表示，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

陳明祺今天赴立法院外交及國防委員會報告及備詢，他在會前受訪表示，有注意到這個事情，德國就他們國家歷史發表聲明，「我們表示尊重。」

媒體詢問，這算不算涉入台灣內政。陳明祺說，這個應該沒有涉入台灣內政，他們評論自己的歷史，做一些表達。

陳明祺表示，今天是二戰歐戰勝利日，德國一直對於過去侵略者的歷史相當敏感，包括之前有人裝扮成希特勒等；德國從二次大戰之後，深切反省獨裁統治對其他國家、對自己國家民眾所帶來的痛苦，就好像德國在台協會所說，做那樣的類比都是不恰當的。

總統賴清德今天將出席「歐戰勝利80週年紀念茶會」並發表談話，媒體詢問，二戰期間台灣到底是戰勝國還是戰敗國。

陳明祺說，中華民國受到鄰居侵略，這是無庸置疑的，台灣的地位那時候是日本殖民地，「我們當然不是去侵略的一方」，這個是非常清楚，二次大戰的經驗告訴大家，「這樣侵犯別人領土完整、主權地位的國家必定會戰敗」。

對於印巴衝突，陳明祺表示，本來就是一個衝突比較高的地方，外交部也發布相關旅遊警訊。

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至於台美關稅談判，陳明祺說，詳細內容要雙方同意再對外公布。

美國總統川普稱最近會發布驚天動地消息，外界揣測是否會跟台灣有關。陳明祺表示，這比較難以預測，這是川普直接的想法，如果沒有經過美國相關行政部門協調，就比較沒有特別掌握，但外交部隨時會就狀況進行瞭解。（編輯：林克倫）1140508