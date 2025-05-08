朱立倫批總統像希特勒 綠：不倫不類比喻毀台灣形象

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（中央社記者王揚宇台北8日電）國民黨主席朱立倫批評賴總統像希特勒，德國在台協會發文表示不應為政治扭曲歷史。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，朱立倫「逢賴必反」、比喻不倫不類，恐觸怒整個歐洲國家，也破壞台灣國際形象。

朱立倫7日表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國在台協會當天晚間在社群媒體表示，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，國民黨的全面性崩壞，讓人匪夷所思，而朱立倫再次惹怒德國在台協會，恐觸怒整個歐洲國家。

吳思瑤指出，朱立倫的比喻不倫不類，因為台灣是民主國家、有民選總統，也有堅實的憲政體制，台灣絕對不可能再回到戒嚴的時期，台灣也不可能是希特勒、納粹還是法西斯。

吳思瑤也說，朱立倫不只比喻不倫不類，更是選擇性的失憶，因為在台灣這塊土地上，曾進行最長時間的獨裁統治就是中國國民黨，時間長達38年，朱立倫是否忘記這件事，且現在世界公認的獨裁者、威權體制正是中國國家主席習近平，請問朱立倫是否選擇性失憶。

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吳思瑤指出，朱立倫只會批判自己國家的民主體制，只會「逢賴（總統）必反」，把賴總統打成納粹、希特勒，這不僅觸怒德國，恐怕也觸犯歐洲國家的紅線。

吳思瑤最後提到，令人擔憂與擔心的是，台灣最大的在野黨發布這樣一個傷害歷史史實、破壞台灣國際形象的言論，恐觸怒更多歐陸國家、更多民主同盟國家，如果朱立倫要丟自己的臉，那是國民黨的事，但如果要讓台灣的國際形象一起賠上，讓人難以接受。（編輯：翟思嘉）1140508