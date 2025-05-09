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朱立倫希特勒說惹議 蔣萬安：言論不恰當

2025/5/9 10:46（5/9 11:38 更新）
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北9日電）中國國民黨主席朱立倫以希特勒（Adolf Hitler）比喻總統賴清德，台北市長蔣萬安今天表示，這些言論不恰當，但也有民主進步黨政治人物講過類似言論，同樣應被檢驗。

朱立倫7日說，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，但德國在台協會表示，現在的台灣絕不能與國家社會主義暴政相比，呼籲國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

民進黨籍台北市議員洪健益上午在台北市議會質詢蔣萬安時表示，朱立倫以納粹政權、希特勒等言語類比台灣，政治消費他國歷史傷痛、踐踏國際道德底線，引起各國譴責，是否需道歉。

蔣萬安答詢說，尊重歷史事實，支持反省及檢討，但任何政黨政治人物應以一致標準檢視。

洪健益追問是否認為朱立倫失言、或是否認為朱立倫言論OK；蔣萬安表示，朱立倫言論是反映台灣政治現況，不希望台灣變一言堂。任何言論都可被檢驗，不適合、不恰當就是不適合、不恰當，但無論哪黨政治人物都應以一致標準檢驗。

洪健益說，是否認為朱立倫應檢討；蔣萬安表示，他認為這些言論不恰當，但高雄市長陳其邁也講過類似言論，一樣不恰當，檢驗標準應一致。

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朱立倫昨天說，原意是民主也可能產生法西斯、會變獨裁，要嚴格面對殘害民主、迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者。

陳其邁昨天表示，戰爭是人類悲劇，應記取教訓並共同反對侵略，維護民主自由體制，任何人都不應為發動戰爭者推卸責任。（編輯：李明宗）1140509

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